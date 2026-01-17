Juicio por la expropiación de YPF: Argentina calificó de "hostigamiento procesal" el pedido de desacato

La Procuración del Tesoro de la Nación salió a responder al reciente pedido de desacato presentado por el fondo Burford Capital y aseguró que la Argentina cumplió “plena y ampliamente” con el proceso de discovery ordenado por la Justicia de los Estados Unidos.
Según detallaron fuentes oficiales, el país ya entregó más de 113.000 páginas de documentación y facilitó el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino, lo que demuestra el cumplimiento de las exigencias judiciales en el marco del litigio.
Desde la defensa argentina sostuvieron además que la moción impulsada por Burford constituye un nuevo intento de hostigamiento contra la República. En ese sentido, advirtieron que el financiador de litigios insiste en pedidos de discovery “intrusivos y desproporcionados” como parte de una estrategia que su propio CEO reconoció ante inversores, orientada a “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica del país.
En la Procuración del Tesoro también remarcaron que el planteo de sanciones debe analizarse en el contexto de los avances recientes obtenidos por la Argentina en el plano judicial, los cuales -señalaron- debilitaron la posición procesal de Burford, consignó el portal C5N.
Entre esos antecedentes, mencionaron la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria por U$S16.000 millones, que provocó una caída superior al 20% en el valor de las acciones del fondo; el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF; el respaldo expreso de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países y organizaciones internacionales; y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.
“Ante este escenario, a Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery”, señalaron las fuentes. “Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene”.
Más allá de la presentación del fondo, el Gobierno ratificó que la Argentina continuará cumpliendo con el proceso de discovery, siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes argentinas, mientras la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito analiza las apelaciones interpuestas contra las órdenes dictadas por el Tribunal de Distrito.
Por último, desde la Procuración del Tesoro aclararon que el planteo de Burford será respondido conforme al cronograma vigente, con un descargo previsto para el 19 de febrero, y remarcaron que no se espera una decisión judicial inmediata.