La industria cerró 2025 estancada y aún 9% por debajo de los niveles de 2022

Mejora mensual, pero sin recuperación estructural

Entre los primeros datos de diciembre, se destacan subas mensuales en sectores puntuales. La actividad vinculada a la construcción mostró una recuperación, con un aumento del 7,4% en los despachos de cemento y del 3,2% en el Índice Construya, que mide la venta de insumos para la construcción. Sin embargo, el sector continúa siendo uno de los más golpeados, con niveles productivos más de 20% inferiores a los de 2022.