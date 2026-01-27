El polémico comentario machista de Horacio Pagani tras el estreno de Morena Beltrán como comentarista

Lejos de moderar su posición, Pagani profundizó su postura con una frase que generó un inmediato rechazo en el estudio. “No se metan las mujeres que no juegan al fútbol. Está todo bien con el feminismo, somos todos iguales, pero al fútbol lo juegan los tipos”, expresó. Sus palabras marcaron el tono de una discusión que, desde ese momento, se volvió cada vez más tensa.