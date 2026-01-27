El polémico comentario machista de Horacio Pagani tras el estreno de Morena Beltrán como comentarista

El inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional trajo una novedad en las transmisiones televisivas. Morena Beltrán debutó como comentarista de fútbol, luego de varios años como cronista a pie de campo. Lejos de quedar circunscripto al plano deportivo, ese paso abrió una discusión que rápidamente se trasladó a la televisión y dejó al descubierto miradas que todavía resisten los cambios dentro del periodismo deportivo.
El tema fue abordado en el programa Bendita TV, donde se dio un cruce entre distintas posturas. Mientras la panelista Estefi Berardi reclamaba más espacios para las mujeres en un ambiente que definió como “muy masculino”, Horacio Pagani respondió con una intervención tajante. “El fútbol es esencialmente masculino, hay una historia de 200 años de fútbol masculino”, afirmó el periodista.
Lejos de moderar su posición, Pagani profundizó su postura con una frase que generó un inmediato rechazo en el estudio. “No se metan las mujeres que no juegan al fútbol. Está todo bien con el feminismo, somos todos iguales, pero al fútbol lo juegan los tipos”, expresó. Sus palabras marcaron el tono de una discusión que, desde ese momento, se volvió cada vez más tensa.
Las integrantes del programa intentaron señalar que cada vez son más las mujeres interesadas en el fútbol y con formación para analizarlo. Sin embargo, Pagani cerró el intercambio sin margen para el debate. “No les tiene que gustar, tienen que entender del juego”, sentenció. La afirmación volvió a instalar una lógica restrictiva sobre quiénes están habilitados a opinar y desde qué lugar.