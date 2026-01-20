Quién es Íker Zufiaurre, el juvenil de Boca que jugaría tras las bajas Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez
El atacante de 20 años, formado en el semillero "xeneize", volvió a entrenarse con el plantel profesional y aparece como una alternativa para el debut ante Deportivo Riestra en el Torneo Apertura.
Las lesiones obligaron a Boca a mirar hacia sus propias raíces. Con Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez descartados, Claudio Úbeda decidió sumar una alternativa desde abajo: Íker Zufiaurre, delantero de la Reserva que vuelve a entrenarse con el plantel profesional y aparece como opción para el inicio del Torneo Apertura ante Deportivo Riestra.
Zufiaurre tiene 20 años, es cordobés y se formó en el semillero "xeneize" desde 2017. Nació en Adelia María, una localidad rural del sur de Córdoba, y llegó al club como mediapunta. Con el paso del tiempo, fue adaptando su juego hasta consolidarse como extremo, aunque también puede desempeñarse como centrodelantero o segundo punta, una versatilidad que hoy resulta clave para un Boca con escasez de nombres en ataque.
Su recorrido en juveniles tuvo un punto de quiebre a fines de 2023, cuando Mariano Herrón lo hizo debutar en Reserva. Desde entonces, fue ganando protagonismo y confianza. En 2024, participó de la Copa Libertadores Sub-20, donde Boca fue subcampeón y él aportó dos goles en cinco partidos, compartiendo plantel con futbolistas que hoy ya tienen lugar en Primera.
El salto oficial al primer equipo llegó el 3 de abril de 2024, cuando Diego Martínez lo hizo debutar ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana. Luego volvió a sumar minutos frente al mismo rival en La Bombonera y también ingresó en la derrota ante Atlético Tucumán por la Liga Profesional. En total, acumuló tres partidos en Primera.
Ese mismo año, su crecimiento lo llevó a la Selección argentina Sub-20, convocado por Diego Placente para disputar el Torneo L’Alcudia y una serie de amistosos. Allí jugó ocho encuentros y marcó un gol, sumando experiencia internacional a su proceso formativo.
Aunque ni Fernando Gago ni Miguel Ángel Russo lograron consolidarlo en el primer equipo, Zufiaurre se mantuvo como una de las figuras de la Reserva. Fue pieza clave en la campaña que llevó a Boca a la final de la Copa Proyección, con un rendimiento destacado en la semifinal ante River.
En julio pasado, el Zalaegerszegi de Hungría avanzó con una propuesta para llevárselo a préstamo con opción de compra, pero Boca rechazó la oferta. El propio futbolista dejó en claro su deseo de continuar en el club y apostar por su oportunidad.
Ese momento parece haber llegado ahora. Úbeda decidió promoverlo tras su muy buen 2025 en Reserva y lo sumó a los entrenamientos del plantel profesional en la previa del debut oficial. La necesidad abrió la puerta, pero el premio responde a un proceso sostenido.