Quién es Íker Zufiaurre, el juvenil de Boca que jugaría tras las bajas Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez

Zufiaurre tiene 20 años, es cordobés y se formó en el semillero "xeneize" desde 2017. Nació en Adelia María, una localidad rural del sur de Córdoba, y llegó al club como mediapunta. Con el paso del tiempo, fue adaptando su juego hasta consolidarse como extremo, aunque también puede desempeñarse como centrodelantero o segundo punta, una versatilidad que hoy resulta clave para un Boca con escasez de nombres en ataque.