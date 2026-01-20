AFA confirmó el árbitro para el estreno de Atlético Tucumán en Mendoza

El debut de Atlético Tucumán en el Torneo Apertura está a la vuelta de la esquina y el "Decano" ya tiene todo confirmado para su presentación. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a Bryan Ferreyra como el árbitro principal para el partido frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, programado para este viernes a las 22.15.