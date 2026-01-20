Secciones
AFA confirmó el árbitro para el estreno de Atlético Tucumán en Mendoza

La Liga Profesional confirmó las designaciones para la primera fecha del Torneo Apertura. El equipo de Hugo Colace visitará este viernes a Independiente Rivadavia con las autoridades de campo y VAR ya definidas.


Hace 33 Min

El debut de Atlético Tucumán en el Torneo Apertura está a la vuelta de la esquina y el "Decano" ya tiene todo confirmado para su presentación. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a Bryan Ferreyra como el árbitro principal para el partido frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, programado para este viernes a las 22.15.

Ferreyra estará acompañado por José Castelli (asistente 1) y Carlos Viglietti (asistente 2) en las líneas, mientras que Lucas Cavallero oficiará como cuarto árbitro. En cuanto a la tecnología, el VAR estará a cargo de Gastón Monsón Brizuela, asistido por Marcos Horticolou en el AVAR. 

El encuentro será transmitido en vivo por la señal de TNT Sports y marcará la primera prueba de fuego para el equipo dirigido por Hugo Colace. Hacé click acá para conocer el cronograma completo de la fecha y los árbitros designados para cada partido.

