AFA confirmó el árbitro para el estreno de Atlético Tucumán en Mendoza

El debut de Atlético Tucumán en el Torneo Apertura está a la vuelta de la esquina y el "Decano" ya tiene todo confirmado para su presentación. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a Bryan Ferreyra como el árbitro principal para el partido frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, programado para este viernes a las 22.15.
Ferreyra estará acompañado por José Castelli (asistente 1) y Carlos Viglietti (asistente 2) en las líneas, mientras que Lucas Cavallero oficiará como cuarto árbitro. En cuanto a la tecnología, el VAR estará a cargo de Gastón Monsón Brizuela, asistido por Marcos Horticolou en el AVAR.
El encuentro será transmitido en vivo por la señal de TNT Sports y marcará la primera prueba de fuego para el equipo dirigido por Hugo Colace. Hacé click acá para conocer el cronograma completo de la fecha y los árbitros designados para cada partido.