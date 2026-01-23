Atlético Tucumán perdió contra Independiente Rivadavia por la fecha 1 del Apertura 2026

23:41 hs

El presidente del "Decano" se refirió a la situación tras la suspensión y fue cauto con el futuro del encuentro: “Vamos a esperar para tratar de jugar. Si no se puede, se suspende de manera definitiva el partido”, señaló. En ese contexto, Leito dejó en claro la incertidumbre que rodea a una eventual continuidad del encuentro, ya que el calendario ajustado no ofrece, por el momento, un escenario claro ni una fecha concreta para poder reanudarlo.