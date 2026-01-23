Atlético Tucumán perdió contra Independiente Rivadavia por la fecha 1 del Apertura 2026
¡Terminó el partido en Mendoza!
Independiente Rivadavia se impuso 2-1 sobre Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini, con goles de Matías Fernández y Alejo Osella. Para el “Decano” descontó Leandro Díaz desde el punto penal.
47' ST: Amonestación para Abeldaño en el "Decano"
Tras una dura infracción contra Juan Manuel Elordi, el recién ingresado recibe tarjeta amarilla.
45' ST: ¡Se jugarán 5 minutos más!
El cuarto árbitro levantó el cartel electrónico y anunció el tiempo añadido.
43' ST: Doble cambio en Atlético Tucumán
Ingresan Lautaro Godoy (31) y Gabriel Abeldaño (35). Se retiran de la cancha Nicolás Laméndola (23) y Gabriel Compagnucci (28).
35' ST: cambio en Atlético Tucumán
Ingresan Diego Crego (27) y Ezequiel Bonifacio (36), y se retiran Matías Fernández (10) y Gonzalo Ríos (10).
33' ST: ¡Gol de Independiente Rivadavia!
Tras una jugada de pelota parada y una serie de despejes imperfectos, Alejo Osella puso en ventaja al conjunto mendocino.
25' ST: Cambio en Independiente Rivadavia
Alfredo Berti metió mano en el equipo y también modificó el esquema. Sacó a Leonard Costa y mandó a la cancha a Fabrizio Sartori, pasando a jugar con una línea de cuatro defensores.
23' ST: Cambio en Atlético Tucumán
Ingresa Clever Ferreira por Ezequiel Ham. Con este cambio, el "Decano" cambia su esquema y jugará con 5 defensores.
18' ST: ¡Gran jugada de Laméndola!
El delantero de Atlético gambeteó a dos jugadores, entró en el área y sacó un potente remate que se fue rozando el palo derecho del arco que defiende Bolcato.
14' ST: ¡Casi convierte Fernández!
El “10” de Independiente Rivadavia sacó un potente remate desde fuera del área que pasó muy cerca del ángulo superior izquierdo del arco defendido por Ingolotti. Tras la acción, el arquero del “Decano” quedó tendido en el suelo y el cuerpo médico ingresó rápidamente para asistirlo.
12' ST: Amonestado Ferrari en el "Decano"
El central de Atlético vio la tarjeta amarilla por una fuerte infracción contra Matías Fernández.
10' ST: Amonestado Iván Villalba en la "Lepra"
El defensor del conjunto mendocino recibió la primera tarjeta amarilla del encuentro, por una dura entrada frente a Kevin Ortiz.
7' ST: ¡Doble llegada para Atlético!
Bolcato sacó dos remates muy difíciles. Primero un remate de Kevin Ortiz y, acto seguido, un cabezazo de Leandro Díaz en el área chica.
¡Se reanuda el segundo tiempo!
Tras el parate por tormentas en el minuto tres del segundo tiempo, ya rueda la pelota en el estadio Bautista Gargantini.
¡Cambio en Atlético!
Franco Nikola (10) ingresa por Ramiro Ruiz Rodríguez (18). Primer cambio en el conjunto de Colace.
¡Los equipos ya están en el campo de juego!
Ambos planteles se encuentran haciendo ejercicios de reactivación, preparándose para reanudar el segundo tiempo.
Mario Leito: "Si no se puede jugar, se suspende definitivamente"
El presidente del "Decano" se refirió a la situación tras la suspensión y fue cauto con el futuro del encuentro: “Vamos a esperar para tratar de jugar. Si no se puede, se suspende de manera definitiva el partido”, señaló. En ese contexto, Leito dejó en claro la incertidumbre que rodea a una eventual continuidad del encuentro, ya que el calendario ajustado no ofrece, por el momento, un escenario claro ni una fecha concreta para poder reanudarlo.
Hugo Colace: "Fue muy peligroso, hay gente lastimada"
El entrenador analizó el encuentro y remarcó la paridad del juego: “El partido fue muy disputado, ambos equipos queríamos ganar”. Luego se refirió a las condiciones climáticas y explicó los motivos de la interrupción: “Cayeron piedras muy grandes y, además, hubo muchos relámpagos. Eso lo vuelve peligroso”
Bryan Ferreyra: "Vamos a esperar"
El árbitro señaló que será necesario aguardar la evolución de la lluvia y la restitución del suministro eléctrico antes de tomar una decisión. “Lo que más queremos es terminar el partido, pero la salud de los jugadores es lo más importante”, expresó, priorizando la integridad de los protagonistas ante el temporal.
Los jugadores de ambos equipos fueron enviados a los vestuarios
Ante la persistencia de las malas condiciones climáticas, los jugadores de Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán fueron enviados a los vestuarios por disposición arbitral. El encuentro permanece suspendido de manera provisoria mientras se evalúa el estado del campo y la evolución del temporal.
Partido demorado por las condiciones climáticas
Apenas se habían disputado 2 minutos del segundo tiempo cuando el árbitro decidió interrumpir el juego por la intensa lluvia, el granizo y los inconvenientes derivados del temporal. Se aguarda por la evolución del clima y la restitución de la energía eléctrica para determinar la continuidad del partido.
3' ST: ¡Todos a resguardarse!
El árbitro Ferreyra dispuso la suspensión momentánea del encuentro debido a la intensa lluvia que azota el estadio. La situación se agravó con la caída de granizo y un posterior corte de energía eléctrica, lo que obligó a hinchas y protagonistas a resguardarse ante la fuerte tormenta que se desató en el Bautista Gargantini.
¡Se reanuda el encuentro!
Tras la orden del árbitro, Bryan Ferreyra, el segundo tiempo se puso en marcha. El complemento viene con una importante lluvia, lo que es un condimento importante para el desarrollo del juego.
¡Terminó el primer tiempo!
Atlético, de flojo primer tiempo, se va al descanso con el marcador en tablas.
48' PT: ¡Se calentó el partido!
Kevin Ortiz y Leonard Costa tuvieron un encontronazo que derivó en una riña entre ambos equipos.
40' PT: ¡Gol de Atlético Tucumán!
El "Loco" Díaz engañó a Bolcato y definió fuerte al centro del arco.
36' PT: ¡Penal para el "Decano"!
Tras una revisión en el VAR, el árbitro Bryan Ferreyra sancionó la pena máxima para el conjunto tucumano.
35 PT: ¡Todo Atlético reclama penal!
Tras una patriada de Galván, la pelota quedó dividida en el área y, en un anticipo a Florentín, Leandro Díaz cayó en el área. El partido se encuentra detenido a la espera de la resolución del VAR.
32 PT: ¡Lo tuvo Atlético tras un corner!
Tras un centro de Laméndola, Ezequiel Ham la bajó y Ferrari disparó e impactó en el travesaño.
23' PT: Remate desvíado de José Florentín
El volante de la "Lepra"remató desde fuera del área y se fue lejos del palo izquierdo de Ingolotti.
19' PT: ¡La "Lepra" lo tuvo de cabeza!
Tras el córner, Bottari (5) cabeceó en el área e Ingolotti contuvo sin rebotes.
18' PT: ¡Casi el segundo de la "Lepra"!
Tras una contra conducida por Fernández (10), Ham controló con peligro y despejó al corner.
15' ST: Atlético no puede hacer pie en el encuentro.
En el primer cuarto de hora del encuentro, el "Decano" tuvo su primera aproximación al arco rival con un tiro desviado de Renzo Tesuri desde la medialuna.
11' PT: ¡Tiro libre desperdiciado para Atlético!
Laméndola ejecutó la pelota parada desde el costado del área, pero impactó contra la barrera y luego es contenida sin problemas por Bolcato.
10' PT: La "Lepra" domina y sigue atacando.
Juan Manuel Elordi (3) remató desde fuera del área, pero se fue muy desviado por sobre el travesaño.
8' PT: ¡Gol de Independiente Rivadavia!
Matías Fernández (10) definió desde el punto de penal, lejos para Ingolotti, y convierte el primer tanto para la "Lepra" mendocina.
7' PT: Primer aviso de Independiente Rivadavia
Alex Arce, delantero "Leproso", remató desde afuera del área y Luis Ingolotti contuvo sin dar rebote.
¡Empezó el encuentro!
Ya rueda la pelota en el Bautista Gargantini: Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se enfrentan por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, con la cobertura en vivo de LA GACETA.
¡Renzo Tesuri capitán en el "Decano"!
El volante de 29 años realizó el sorteo con Alex Arce, capitán de la "Lepra".
¡Los equipos salen a la cancha!
El "decano" y la "Lepra" ya se encuentran en el campo de juego, listos para disputar el encuentro.
¡La gente explota a la espera del partido!
La gente de la "Lepra" se vuelve loca a la espera de la salida de los equipos a la cancha.
¡Equipo confirmado en Independiente Rivadavia!
Este es el equipo titular que dispuso Alfredo Berti para enfrentar al "Decano".
¡Equipo confimado en Atlético Tucumán!
A través de su redes sociales, el "Decano" hizo público su formación titular.
¡El "Decano" al vestuario!
El plantel de Atlético Tucumán concluyó los trabajos precompetitivos y ya se prepara para enfrentar al equipo mendocino. Ezequiel Ham, con pasado en la "Lepra", se fue muy aplaudido por el público local.
¡La "Lepra" terminó el calentamiento!
El conjunto mendocino se retiró del campo de juego y ya se prepara para disputar el encuentro.
¡Sebastián Villa seguirá siendo jugador de la "Lepra"!
El delantero colombiano seguirá ligado al conjunto mendocino, pero tiene una clausula de rescisión para salir en julio.
¡La "Lepra" también sale a hacer el calentamiento!
El conjunto mendocino se suma al campo de juego para realizar los trabajos precompetitivos.
¡Atlético sale a hacer la entrada en calor!
Los dirigidos por Hugo Colace ya realizan los ejercicios previos al encuentro.
¡Atlético llegó al estadio!
El "Decano", con Hugo Colace a la cabeza, ya está en el estadio Bautista Gargantini. La delegación decana arribó hace instantes al escenario del partido y ya se prepara para realizar la preparación previa al encuentro.
¡Indumentaria lista en la "Lepra"!
Independiente Rivadavia también dejó lista su indumentaria para el encuentro. En el vestuario ya esperan las camisetas que vestirá esta noche el conjunto mendocino, a la espera de la salida al césped del Bautista Gargantini.
¡Indumentaria lista en el vestuario "Decano"!
A través de sus redes sociales, el club compartió fotos de la indumentaria que utilizará el equipo esta noche, siendo la tradicional camiseta celeste y blanca.
Así luce el campo de juego del Bautista Gargantini
El escenario ya se encuentra en óptimas condiciones para el duelo entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. El césped luce parejo y prolijo, mientras continúan los últimos trabajos de preparación a la espera de la salida de los equipos para la entrada en calor.
¡Equipo arbitral confirmado!
Brian Ferreyra será el encargado de impartir justicia como árbitro principal, acompañado por José Castelli y Carlos Viglietti como asistentes. Lucas Cavallero se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que en el VAR estarán Gastón Monzón Brizuela, con Marcos Horticolou como asistente.
La gente empieza a llegar al estadio Bautista Gargantini
En los alrededores de "La Catedral del Parque" se observan las primeras filas de hinchas, que van ocupando los accesos y empezando a ingresar al estadio para vivir el partido desde temprano.
Probable formación de Atlético Tucumán
Luis Ingolotti; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham; Ramiro Ruíz Rodríguez, Leandro Díaz y Nicolás Laméndola.
DT: Hugo Colace.
Probable formación de Independiente Rivadavia
Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández y Alex Arce.
DT: Alfredo Berti.
Lo que tenés que saber
- Hora: 22.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- Estadio: Bautista Gargantini (Independiente Rivadavia)