Alarma en Boca: confirmaron la lesión de Alan Velasco

El volante ofensivo sufrió un esguince en la rodilla izquierda, quedó descartado para visitar a Estudiantes y obliga a Úbeda a rearmar el mediocampo.

Hace 1 Hs

Boca arrancó el Torneo Apertura con una victoria ante Deportivo Riestra, pero la noche en la Bombonera dejó más preocupaciones que alivio. A la confirmación de que Rodrigo Battaglia deberá ser operado, se sumó la lesión de Alan Velasco, quien sufrió un importante esguince en la rodilla izquierda y estará inactivo durante varias semanas.

En el momento, su salida en el segundo tiempo, reemplazado por Brian Aguirre, no llamó demasiado la atención. El ex Independiente había tenido un partido discreto y el cambio no generó sorpresa. Sin embargo, ya en el banco de suplentes se lo vio con hielo en la zona afectada y se encendieron las primeras alarmas.

Al regresar a los entrenamientos, Velasco no participó de la práctica y fue sometido a estudios médicos. Los resultados confirmaron un esguince que lo marginará de las canchas por alrededor de dos meses, por lo que se perderá el primer tramo del año y quedó descartado para el cruce del miércoles ante Estudiantes en La Plata.

En Boca seguirán de cerca su evolución, especialmente por tratarse de la misma rodilla en la que había sufrido una rotura de ligamentos en 2024, durante su paso por Estados Unidos. La buena noticia es que no se repitió aquella lesión, aunque el cuerpo médico llevará la rehabilitación con especial cautela.

Pensando en el próximo compromiso, Claudio Úbeda todavía no tiene definido un reemplazante. A la espera de la llegada de Ángel Romero y con Carlos Palacios también lesionado, Kevin Zenón aparece como la alternativa más viable para ocupar ese lugar.

En cuanto a los otros jugadores que pidieron el cambio ante Riestra, Ánder Herrera y Lucas Janson no presentarían inconvenientes de gravedad. El mediocampista español salió por cansancio y estaría a disposición, mientras que el delantero acusó una molestia en la pantorrilla, aunque su evolución será seguida día a día.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsAlan VelascoClaudio ÚbedaTorneo Apertura 2026
