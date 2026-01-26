Quién es Ryoga Kida, el futbolista japonés que debutó en la Primera de Argentinos Juniors

Kida ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Nicolás Oroz y tuvo una presentación activa. En su primera intervención, se asoció por la izquierda y sacó un remate de media distancia que obligó a una intervención del arquero Javier Burrai. Fueron minutos breves, pero suficientes para mostrar movilidad y predisposición ofensiva en un partido cerrado, que recién se resolvió en tiempo de descuento.