Quién es Ryoga Kida, el futbolista japonés que debutó en la Primera de Argentinos Juniors

Con 20 años, el delantero nacido en Tokio sumó sus primeros minutos oficiales en el fútbol argentino tras dos temporadas de adaptación en La Paternal y se metió en una lista poco habitual en la Liga Profesional

El triunfo agónico de Argentinos Juniors frente a Sarmiento de Junín, en el inicio del Torneo Apertura 2026, dejó algo más que tres puntos en La Paternal. La noche también marcó el debut oficial de Ryoga Kida, delantero japonés de 20 años que se convirtió en uno de los pocos futbolistas de su país en jugar en la Primera División del fútbol argentino.

Kida ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Nicolás Oroz y tuvo una presentación activa. En su primera intervención, se asoció por la izquierda y sacó un remate de media distancia que obligó a una intervención del arquero Javier Burrai. Fueron minutos breves, pero suficientes para mostrar movilidad y predisposición ofensiva en un partido cerrado, que recién se resolvió en tiempo de descuento.

Nacido en Tokio en 2005, el atacante inició su camino en las juveniles del Tokyo Verdy y del FC Tama Junior Youth, antes de pasar por la secundaria Tokai Gakuen y sumarse a las inferiores del Nagoya Grampus, uno de los clubes más importantes de Japón. Allí debutó en Sub-18 a los 15 años y rápidamente dejó señales de su capacidad goleadora.

En 2023 dio el salto al primer equipo de Nagoya y ese mismo año hizo historia al convertirse en el goleador más joven del club en la Copa J. League, con apenas 17 años, 9 meses y 4 días. Cerró esa etapa con 19 partidos y tres goles en todas las competencias.

El vínculo con Argentinos Juniors comenzó a principios de 2024, cuando el club acordó su llegada a préstamo con opción de compra. Sin hablar español y con un proceso de adaptación por delante, Kida se sumó a la Reserva, donde logró consolidarse. Disputó 33 partidos, convirtió seis goles y aportó dos asistencias, además de marcarle a Boca en dos torneos distintos.

Su crecimiento lo llevó a entrenarse con el plantel profesional y a integrar convocatorias importantes, como el partido de Copa Argentina ante Aldosivi. El estreno en la Primera finalmente llegó en el Apertura 2026, tras dos años de trabajo dentro del club.

La presencia de Kida reactivó una historia poco frecuente en el fútbol local. El primer japonés en jugar en Argentina fue Naohiro Takahara, quien pasó por Boca en 2001 y marcó un gol ante Lanús. El otro antecedente es el de Yusuke Kato, formado en Huracán, con debut en 2007.

