Se casan Morena Beltrán y Lucas Blondel: la inesperada propuesta en un yate que se volvió viral

La escena fue efectiva. Cuando el grupo se preparaba para sacarse una foto, Blondel aprovechó la distracción y le alcanzó a Beltrán una pequeña caja con el anillo. La reacción inicial de la periodista fue de incredulidad “¿En serio?”, le dijo, hasta que entendió que no era una broma. Emocionada, rompió en llanto y selló el momento con un abrazo y un beso que confirmó el “sí”, mientras alrededor se escuchaban aplausos y el clásico “vivan los novios”.