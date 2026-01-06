Secciones
Se casan Morena Beltrán y Lucas Blondel: la inesperada propuesta en un yate que se volvió viral

La periodista deportiva y el defensor de Boca anunciaron su compromiso a través de un video grabado durante sus vacaciones.

VIVA EL AMOR. Morena Beltrán y Lucas Blondel anunciaron su compromiso con un video grabado durante un paseo en yate que rápidamente se viralizó en redes sociales. VIVA EL AMOR. Morena Beltrán y Lucas Blondel anunciaron su compromiso con un video grabado durante un paseo en yate que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Hace 1 Hs

La periodista deportiva Morena Beltrán y el futbolista de Boca Juniors, Lucas Blondel, anunciaron que se casan tras una propuesta que sorprendió a todos. El pedido ocurrió durante sus vacaciones, en medio de un paseo en yate junto a amigos, y quedó registrado en un video que rápidamente se multiplicó en redes sociales.

La escena fue efectiva. Cuando el grupo se preparaba para sacarse una foto, Blondel aprovechó la distracción y le alcanzó a Beltrán una pequeña caja con el anillo. La reacción inicial de la periodista fue de incredulidad “¿En serio?”, le dijo, hasta que entendió que no era una broma. Emocionada, rompió en llanto y selló el momento con un abrazo y un beso que confirmó el “sí”, mientras alrededor se escuchaban aplausos y el clásico “vivan los novios”.

El propio anuncio llegó a Instagram, donde Beltrán resumió el momento con una frase breve. “El 2026 empezó así de increíble”, publicó. El posteo incluyó el video del instante exacto del pedido, que se volvió furor por la espontaneidad de la reacción y la complicidad del grupo de amigos.

La pareja inició su relación a comienzos de 2024 y la hizo pública semanas después, cuando Blondel saludó a Beltrán por su cumpleaños con una foto. Desde entonces, su vínculo estuvo expuesto por el cruce natural entre fútbol y periodismo, ya que ella trabaja en ESPN y él atraviesa un presente deportivo marcado por la falta de continuidad en Boca.

De hecho, en distintas entrevistas, Beltrán habló del impacto emocional que le generó ver a su pareja sin minutos en cancha y rechazó versiones que vinculaban esa situación con su relación. Blondel, por su parte, también reconoció públicamente lo difícil que resulta para un jugador no sentirse útil cuando no juega.

En ese contexto de incertidumbre profesional, la propuesta en altamar marcó un punto de inflexión personal. Mientras el lateral derecho define su futuro futbolístico y evalúa los próximos pasos de su carrera, ambos celebran un compromiso que los encuentra unidos fuera de la cancha y con planes compartidos para lo que viene.

