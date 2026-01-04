Difundieron las primeras imágenes de Nicolás Maduro en la DEA de Nueva York

El operativo fue difundido públicamente por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca, que publicó un video en el que se observa a Maduro caminando por un pasillo alfombrado, identificado con la leyenda “DEA NYD”. En las imágenes se lo ve vestido con un abrigo negro con capucha, mientras avanza escoltado por personal federal. Durante el registro audiovisual, el dirigente venezolano pronuncia la frase “Happy New Year (Feliz año nuevo)”, dirigida a una persona que no aparece en cámara.