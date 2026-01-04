Difundieron las primeras imágenes de Nicolás Maduro en la DEA de Nueva York

La llegada de Nicolás Maduro a Nueva York bajo custodia de las autoridades estadounidenses marcó un punto de inflexión en una causa judicial que se arrastra desde hace años. El líder venezolano arribó el sábado por la noche a la ciudad tras un amplio operativo de seguridad que incluyó un avión militar, un posterior traslado en helicóptero y su ingreso a una instalación federal de la DEA en Manhattan.
El operativo fue difundido públicamente por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca, que publicó un video en el que se observa a Maduro caminando por un pasillo alfombrado, identificado con la leyenda “DEA NYD”. En las imágenes se lo ve vestido con un abrigo negro con capucha, mientras avanza escoltado por personal federal. Durante el registro audiovisual, el dirigente venezolano pronuncia la frase “Happy New Year (Feliz año nuevo)”, dirigida a una persona que no aparece en cámara.
Según informó la cadena CNN, una vez dentro de la sede de la DEA en Manhattan, Maduro fue formalmente procesado y se le tomaron las huellas dactilares, un paso clave dentro del procedimiento judicial. El traslado aéreo finalizó en un helipuerto ubicado sobre la ribera del río Hudson, en las inmediaciones de la calle 31, en el oeste de Manhattan, luego de que el helicóptero partiera desde el norte del estado de Nueva York.
De acuerdo con fuentes oficiales, Maduro será llevado inicialmente a una instalación federal asociada a la DEA y, posteriormente, al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en Brooklyn, donde permanecerá alojado mientras avanza el proceso judicial en su contra.
El presidente venezolano enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con el uso de armas automáticas. La causa es impulsada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo acusó formalmente en 2020 y que este sábado dio a conocer una acusación sustitutiva presentada ante un tribunal federal. Hasta ahora, el expediente se había tramitado sin la presencia física del acusado en territorio estadounidense.
El traslado inicial se realizó en un Boeing 757 de uso militar que aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar ubicado en el norte del estado. Allí, y con temperaturas bajo cero, aguardaban decenas de agentes federales, incluidos efectivos del FBI y de la DEA. Maduro descendió esposado del avión y fue trasladado de inmediato en helicóptero hacia Manhattan.
La invasión a Caracas para detener a Maduro
El presidente estadounidense Donald Trump calificó el procedimiento como una operación de alta complejidad, diseñada durante meses. “Fueron meses de trabajo de nuestros colegas de los servicios de inteligencia”, explicó el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. “Observamos, esperamos, nos preparamos”, añadió, al detallar que más de 150 aeronaves participaron en la misión.
Trump aseguró haber seguido el operativo en tiempo real. “La vi, literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión”, afirmó. Tras la captura, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron puestos bajo control militar. “Que no hayamos tenido ningún muerto fue increíble”, sostuvo el mandatario.
En paralelo, desde Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina, en un contexto de máxima tensión política tras la detención de Maduro y su traslado a Nueva York.