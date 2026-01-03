Secciones
En imágenes: así supervisó Donald Trump la operación para capturar a Nicolás Maduro

Las fotografías muestran al presidente de Estados Unidos junto a sus principales asesores.

Donald Trump supervisó minuto a minuto la misión para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Foto X/@WhiteHouse Donald Trump supervisó minuto a minuto la misión para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Foto X/@WhiteHouse
Hace 1 Hs

La Casa Blanca dio a conocer este sábado una serie de imágenes en las que se observa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguiendo minuto a minuto el desarrollo de la operación denominada “Resolución Absoluta”, llevada a cabo en Venezuela con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores.

En las fotografías difundidas oficialmente se puede ver al mandatario norteamericano acompañado por sus principales asesores, concentrados en el monitoreo del operativo militar en tiempo real.

Foto X/@WhiteHouse Foto X/@WhiteHouse

Durante una conferencia de prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, explicó que la misión fue el resultado de varios meses de preparación, planificación estratégica y ensayos previos. Según detalló, el despliegue se ejecutó de manera “discreta y precisa” durante la madrugada del sábado 3 de enero.

Foto X/@WhiteHouse Foto X/@WhiteHouse
Foto X/@WhiteHouse Foto X/@WhiteHouse
Foto X/@WhiteHouse Foto X/@WhiteHouse
Temas Venezuela Estados Unidos de AméricaNicolás MaduroDonald Trump
