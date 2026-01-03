En imágenes: así supervisó Donald Trump la operación para capturar a Nicolás Maduro

La Casa Blanca dio a conocer este sábado una serie de imágenes en las que se observa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siguiendo minuto a minuto el desarrollo de la operación denominada “Resolución Absoluta”, llevada a cabo en Venezuela con el objetivo de capturar a Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores.
En las fotografías difundidas oficialmente se puede ver al mandatario norteamericano acompañado por sus principales asesores, concentrados en el monitoreo del operativo militar en tiempo real.
Durante una conferencia de prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, explicó que la misión fue el resultado de varios meses de preparación, planificación estratégica y ensayos previos. Según detalló, el despliegue se ejecutó de manera “discreta y precisa” durante la madrugada del sábado 3 de enero.