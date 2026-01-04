Milei celebró la captura de Maduro y respaldó a EEUU

El presidente Javier Milei expresó su respaldo al operativo llevado adelante por Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro. Además, adelantó que la Argentina acompañará la postura de la administración de Donald Trump en la reunión urgente del Consejo de Seguridad convocada por Naciones Unidas.
“Apoyo total a la moción de Estados Unidos, no tenían forma de salir los venezolanos de este equilibrio siniestro en el que estaban metidos”, sostuvo Milei en declaraciones al canal LN+. En ese sentido, el mandatario consideró que la detención de Maduro “significa la caída del régimen de un dictador” y afirmó que el líder venezolano “venía trampeando las elecciones, que en la última elección fue derrotado muy fuertemente y aún así quiso quedarse aferrado al poder”.
“Estamos viendo la caída de un dictador”, insistió Milei, y subrayó que Estados Unidos avanzó con la operación “porque es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas con el partido socialista español, con Podemos, ha tenido interferencias electorales en Argentina, en Colombia, en México, en Bolivia”.
El jefe de Estado también se refirió a la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado en Venezuela, y aseguró que el Gobierno nacional ya se encuentra trabajando para buscar una salida. “Estamos redoblando los esfuerzos para tratar de que vuelva con vida” y señaló que, con un eventual “cambio de régimen, las chances de que sea más fácil son más altas”.
En otras líneas, el Presidente aseguró que “no hay dudas” sobre su “amistad” con la reciente Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aunque reconoció que aún no pudo comunicarse con ella ni con Edmundo González Urrutia, ya que ambos “deben estar resolviendo cuestiones vitales”. Opinó además que otros dirigentes del chavismo, como Diosdado Cabello, “deberían correr la misma suerte” que Maduro y definió a González Urrutia como “el verdadero presidente”.
“Hoy es una excelente noticia para el mundo libre”, destacó el líder de La Libertad Avanza, al recordar “la cantidad enorme de venezolanos que tuvieron que huir del régimen” y a quienes “han estado sufriendo, los que han padecido el régimen en términos de pobreza, de alimentación, pérdida de peso, violencia, persecución, tortura”.
A las 6.30, apenas trascendió la noticia de la captura de Nicolás Maduro, el Presidente utilizó su cuenta de X para celebrar la intervención estadounidense en el país caribeño y expresar su respaldo político a la medida anunciada por Washington. “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, escribió el mandatario junto a un video.
Restricciones migratorias
En paralelo, el gobierno de Javier Milei anunció nuevas restricciones migratorias para ciudadanos venezolanos vinculados al chavismo tras la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. El anuncio fue comunicado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
“La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”, publicó Adorni en la red social X. Según precisó, “las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros”. “Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”, concluyó el funcionario.