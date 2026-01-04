Milei celebró la captura de Maduro y respaldó a EEUU

“Apoyo total a la moción de Estados Unidos, no tenían forma de salir los venezolanos de este equilibrio siniestro en el que estaban metidos”, sostuvo Milei en declaraciones al canal LN+. En ese sentido, el mandatario consideró que la detención de Maduro “significa la caída del régimen de un dictador” y afirmó que el líder venezolano “venía trampeando las elecciones, que en la última elección fue derrotado muy fuertemente y aún así quiso quedarse aferrado al poder”.