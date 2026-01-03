“Resolución Absoluta”: los detalles del operativo que terminó con la detención de Nicolás Maduro

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, brindó este sábado detalles de la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Venezuela.
Durante una conferencia de prensa que encabezó junto al presidente Donald Trump, el general describió una misión de alta complejidad, comparable a una superproducción cinematográfica, en la que un equipo de extracción ingresó en helicópteros mientras una amplia flota aérea despejaba el camino y garantizaba la retirada.
“Esta operación llamada 'Resolución Absoluto' fue discreta, precisa y conducida durante las horas más oscuras del 2 de enero. Se hizo con una combinación de meses de planeamiento y de práctica, una operación que francamente solo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pueden llevar a cabo”, afirmó.
Destacó que el despliegue involucró a todas las ramas de las fuerzas armadas y a organismos civiles, en una coordinación inédita. “Si bien en las últimas décadas se perfeccionó la capacidad de nuestras fuerzas de operaciones especiales, esta misión en particular requirió cada componente de nuestras fuerzas conjuntas, con nuestros soldados, marinos, pilotos, marines y guardias trabajando al unísono con nuestras agencias de inteligencia y compañeros de las fuerzas del orden en una operación sin precedentes”, señaló.
Además, el jefe militar subrayó la magnitud del operativo aéreo. “Fue una extracción tan precisa que involucró más de 150 aviones lanzados a través del hemisferio occidental, en estrecha coordinación en tiempo y lugar para un solo propósito, hacer llegar la fuerza de interdicción al centro de Caracas, manteniendo el elemento de sorpresa táctica. La falla de un solo componente de esta máquina bien aceitada hubiera puesto en peligro toda la misión”, añadió, antes de remarcar que para las Fuerzas Armadas estadounidenses “fallar no es una opción”.
Según explicó, la fuerza conjunta comenzó a operar meses atrás, cuando equipos de inteligencia iniciaron un seguimiento exhaustivo de Maduro para comprender sus movimientos cotidianos: dónde vivía, dónde trabajaba, cómo se desplazaba y cuáles eran sus rutinas. A comienzos de diciembre, los responsables del operativo consideraron que todo estaba listo para avanzar.
La captura de Nicolás Maduro en Caracas: los impactantes detalles del operativo que llevó adelante Estados Unidos
La elección de la fecha también fue determinante, tanto para reducir al mínimo el riesgo de heridos civiles como para preservar el factor sorpresa. En ese punto, el clima jugó un papel central. “El estado del tiempo es siempre un factor en esta época del año en Venezuela. Anoche el tiempo se abrió justo lo suficiente, despejando el camino para que solo los aviadores más preparados del mundo pudieran atravesarlo”, explicó Caine, en referencia a las dificultades que implicaba volar sobre el mar, las montañas, las nubes bajas y zonas urbanas densamente pobladas.
El general precisó el momento exacto en que se dio la orden de avanzar. “A las 22.46 hora del este el presidente ordenó a sus militares avanzar con la misión. Durante el curso de la noche los aviones comenzaron a despegar desde 20 bases diferentes”, indicó, y reiteró que participaron más de 150 aeronaves, entre bombarderos, cazas y unidades de inteligencia, reconocimiento y vigilancia.
Con la llegada de la noche, los helicópteros que transportaban a las fuerzas de extracción -entre ellas, oficiales de fuerzas del orden- iniciaron su recorrido sobre territorio venezolano a apenas 30 metros sobre el agua, mientras aviones y drones no tripulados resguardaban la operación.
“Llegamos al complejo de Maduro a la 2.01 de la mañana de Caracas. La fuerza de aprehensión descendió en el complejo y se movió con velocidad, precisión y disciplina hacia su objetivo y aisló el área para garantizar la seguridad. Los helicópteros se vieron bajo fuego y respondieron en defensa propia con fuerza abrumadora. Uno de los helicópteros fue impactado, pero pudo seguir volando. Todas nuestras naves volvieron a casa”, detalló, consignó el diario La Nación.
Durante toda la incursión, los equipos de inteligencia aérea y terrestre brindaron información en tiempo real a las fuerzas desplegadas, lo que permitió una retirada segura y sin riesgos innecesarios, mientras el factor sorpresa aún se mantenía.
Por último, Caine relató el momento clave del operativo: una vez frente a frente con las fuerzas de extracción, “Maduro y su mujer, los dos acusados, se rindieron y fueron llevados en custodia”. Sin embargo, aclaró que, tras romperse el sigilo, la salida fue más violenta que el ingreso. “Hubo múltiples enfrentamientos de defensa propia mientras la fuerza comenzaba a retirarse”, sostuvo el general. Tras abandonar el territorio venezolano, los detenidos fueron trasladados y finalmente embarcados en el USS Iwo Jima.