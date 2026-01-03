“Resolución Absoluta”: los detalles del operativo que terminó con la detención de Nicolás Maduro

La elección de la fecha también fue determinante, tanto para reducir al mínimo el riesgo de heridos civiles como para preservar el factor sorpresa. En ese punto, el clima jugó un papel central. “El estado del tiempo es siempre un factor en esta época del año en Venezuela. Anoche el tiempo se abrió justo lo suficiente, despejando el camino para que solo los aviadores más preparados del mundo pudieran atravesarlo”, explicó Caine, en referencia a las dificultades que implicaba volar sobre el mar, las montañas, las nubes bajas y zonas urbanas densamente pobladas.