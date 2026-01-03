Secciones
LA GACETA
Mundo

“Resolución Absoluta”: los detalles del operativo que terminó con la detención de Nicolás Maduro

El factor sorpresa y la coordinación absoluta permitieron a las fuerzas estadounidenses ejecutar una de las operaciones más complejas de los últimos años.

“Resolución Absoluta”: los detalles del operativo que terminó con la detención de Nicolás Maduro
Hace 1 Hs

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, brindó este sábado detalles de la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Venezuela. 

Durante una conferencia de prensa que encabezó junto al presidente Donald Trump, el general describió una misión de alta complejidad, comparable a una superproducción cinematográfica, en la que un equipo de extracción ingresó en helicópteros mientras una amplia flota aérea despejaba el camino y garantizaba la retirada.

“Esta operación llamada 'Resolución Absoluto' fue discreta, precisa y conducida durante las horas más oscuras del 2 de enero. Se hizo con una combinación de meses de planeamiento y de práctica, una operación que francamente solo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pueden llevar a cabo”, afirmó.

Delcy Rodríguez aseguró que Nicolás Maduro es el "único presidente de Venezuela"

Delcy Rodríguez aseguró que Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela

Destacó que el despliegue involucró a todas las ramas de las fuerzas armadas y a organismos civiles, en una coordinación inédita. “Si bien en las últimas décadas se perfeccionó la capacidad de nuestras fuerzas de operaciones especiales, esta misión en particular requirió cada componente de nuestras fuerzas conjuntas, con nuestros soldados, marinos, pilotos, marines y guardias trabajando al unísono con nuestras agencias de inteligencia y compañeros de las fuerzas del orden en una operación sin precedentes”, señaló.

Además, el jefe militar subrayó la magnitud del operativo aéreo. “Fue una extracción tan precisa que involucró más de 150 aviones lanzados a través del hemisferio occidental, en estrecha coordinación en tiempo y lugar para un solo propósito, hacer llegar la fuerza de interdicción al centro de Caracas, manteniendo el elemento de sorpresa táctica. La falla de un solo componente de esta máquina bien aceitada hubiera puesto en peligro toda la misión”, añadió, antes de remarcar que para las Fuerzas Armadas estadounidenses “fallar no es una opción”.

Según explicó, la fuerza conjunta comenzó a operar meses atrás, cuando equipos de inteligencia iniciaron un seguimiento exhaustivo de Maduro para comprender sus movimientos cotidianos: dónde vivía, dónde trabajaba, cómo se desplazaba y cuáles eran sus rutinas. A comienzos de diciembre, los responsables del operativo consideraron que todo estaba listo para avanzar.

La captura de Nicolás Maduro en Caracas: los impactantes detalles del operativo que llevó adelante Estados Unidos

La elección de la fecha también fue determinante, tanto para reducir al mínimo el riesgo de heridos civiles como para preservar el factor sorpresa. En ese punto, el clima jugó un papel central. “El estado del tiempo es siempre un factor en esta época del año en Venezuela. Anoche el tiempo se abrió justo lo suficiente, despejando el camino para que solo los aviadores más preparados del mundo pudieran atravesarlo”, explicó Caine, en referencia a las dificultades que implicaba volar sobre el mar, las montañas, las nubes bajas y zonas urbanas densamente pobladas.

El general precisó el momento exacto en que se dio la orden de avanzar. “A las 22.46 hora del este el presidente ordenó a sus militares avanzar con la misión. Durante el curso de la noche los aviones comenzaron a despegar desde 20 bases diferentes”, indicó, y reiteró que participaron más de 150 aeronaves, entre bombarderos, cazas y unidades de inteligencia, reconocimiento y vigilancia.

Trump confirmó que Maduro es trasladado a Nueva York en un buque militar y será juzgado por narcoterrorismo

Trump confirmó que Maduro es trasladado a Nueva York en un buque militar y será juzgado por narcoterrorismo

Con la llegada de la noche, los helicópteros que transportaban a las fuerzas de extracción -entre ellas, oficiales de fuerzas del orden- iniciaron su recorrido sobre territorio venezolano a apenas 30 metros sobre el agua, mientras aviones y drones no tripulados resguardaban la operación.

“Llegamos al complejo de Maduro a la 2.01 de la mañana de Caracas. La fuerza de aprehensión descendió en el complejo y se movió con velocidad, precisión y disciplina hacia su objetivo y aisló el área para garantizar la seguridad. Los helicópteros se vieron bajo fuego y respondieron en defensa propia con fuerza abrumadora. Uno de los helicópteros fue impactado, pero pudo seguir volando. Todas nuestras naves volvieron a casa”, detalló, consignó el diario La Nación. 

Durante toda la incursión, los equipos de inteligencia aérea y terrestre brindaron información en tiempo real a las fuerzas desplegadas, lo que permitió una retirada segura y sin riesgos innecesarios, mientras el factor sorpresa aún se mantenía.

Argentina anunció restricciones migratorias a funcionarios venezolanos tras la captura de Maduro

Argentina anunció restricciones migratorias a funcionarios venezolanos tras la captura de Maduro

Por último, Caine relató el momento clave del operativo: una vez frente a frente con las fuerzas de extracción, “Maduro y su mujer, los dos acusados, se rindieron y fueron llevados en custodia”. Sin embargo, aclaró que, tras romperse el sigilo, la salida fue más violenta que el ingreso. “Hubo múltiples enfrentamientos de defensa propia mientras la fuerza comenzaba a retirarse”, sostuvo el general. Tras abandonar el territorio venezolano, los detenidos fueron trasladados y finalmente embarcados en el USS Iwo Jima.

Temas Venezuela Estados Unidos de AméricaNicolás MaduroDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Máxima tensión: Trump confirmó que EEUU atacó un muelle vinculado al narcotráfico en Venezuela

Máxima tensión: Trump confirmó que EEUU atacó un muelle vinculado al narcotráfico en Venezuela

Trump explicó por qué presenta moretones en sus manos

Trump explicó por qué presenta moretones en sus manos

Lo más popular
Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela
1

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales
2

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

La libertad avanza: Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
3

"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”
4

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano
5

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Que se cuide el trasero: la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado
6

"Que se cuide el trasero": la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado

Más Noticias
Delcy Rodríguez aseguró que Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela

Delcy Rodríguez aseguró que Nicolás Maduro es el "único presidente de Venezuela"

Que se cuide el trasero: la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado

"Que se cuide el trasero": la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado

Trump confirmó que Maduro es trasladado a Nueva York en un buque militar y será juzgado por narcoterrorismo

Trump confirmó que Maduro es trasladado a Nueva York en un buque militar y será juzgado por narcoterrorismo

Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

Rusia condenó los ataques de Estados Unidos en Venezuela y habló de una “agresión armada”

Rusia condenó los ataques de Estados Unidos en Venezuela y habló de una “agresión armada”

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Comentarios