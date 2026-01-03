Secciones
Nicolás Maduro llegó a Nueva York y deberá comparecer ante la Justicia de EEUU

El ex mandatario venezolano quedó a disposición de las autoridades norteamericanas por causas vinculadas al narcotráfico.

NUEVA YORK. Esposado y con la asistencia de agentes, Nicolás Maduro descendió en la base aérea Stewart. NUEVA YORK. Esposado y con la asistencia de agentes, Nicolás Maduro descendió en la base aérea Stewart.
Hace 1 Hs

El avión que trasladaba a Nicolás Maduro aterrizó este sábado en Nueva York, donde quedó inmediatamente bajo custodia de las autoridades federales de Estados Unidos. 

El dirigente chavista fue trasladado desde la base naval de Guantánamo, donde había sido conducido luego de su captura en Caracas durante una operación realizada en la madrugada y liderada por fuerzas estadounidenses. El operativo marcó un punto de inflexión en una causa judicial que desde hace años se tramita en Estados Unidos.

En el mismo vuelo viajó su esposa, Cilia Flores, quien también deberá presentarse ante la Justicia norteamericana. Ambos enfrentan acusaciones por narcoterrorismo y otros cargos vinculados a presuntas operaciones de tráfico de cocaína con destino a territorio estadounidense, en el marco de causas abiertas en tribunales federales.

Nicolás Maduro siendo trasladado por las autoridades norteamericanas. Nicolás Maduro siendo trasladado por las autoridades norteamericanas.

La captura de Maduro

El presidente Donald Trump ofreció este sábado una conferencia de prensa histórica desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde confirmó los detalles de la operación militar que culminó con la extracción del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y envió un mensaje contundente a la región.

"De acuerdo a nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más", sentenció el mandatario, marcando el inicio de una nueva era en la política exterior de Washington hacia el hemisferio.

Para justificar el ataque, Trump aseguró que Venezuela se había convertido en una amenaza directa: "Protegía a cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en riesgo los intereses y vidas de Estados Unidos".

Acompañado por el alto mando militar, Trump confirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, "se entregaron sin resistencia" a las fuerzas norteamericanas en Caracas.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, precisó que ambos detenidos quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia y fueron sacados del país para enfrentar cargos en Nueva York. "Maduro y su esposa se rindieron... asistido por nuestras increíbles fuerzas armadas con profesionalismo y precisión, sin pérdida de vidas estadounidenses", destacó Caine.

Caine reveló la magnitud inédita del despliegue militar. La operación requirió "meses de planificación y ensayos" y movilizó a más de 150 aeronaves americanas a lo largo de todo el hemisferio occidental. "La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa", explicó el jefe militar sobre la logística utilizada para vulnerar las defensas venezolanas.

