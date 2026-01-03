Nicolás Maduro llegó a Nueva York y deberá comparecer ante la Justicia de EEUU

Caine reveló la magnitud inédita del despliegue militar. La operación requirió "meses de planificación y ensayos" y movilizó a más de 150 aeronaves americanas a lo largo de todo el hemisferio occidental. "La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa", explicó el jefe militar sobre la logística utilizada para vulnerar las defensas venezolanas.