El Gobierno intensifica la negociación por la reforma laboral

El Palacio Legislativo cerró formalmente sus puertas tras un cierre de año intenso, marcado por la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Con el inicio del receso de enero, la actividad parlamentaria entrará en una pausa de 30 días, pero la maquinaria política de la Casa Rosada no se detendrá. El Poder Ejecutivo planea utilizar este tiempo para tejer las alianzas necesarias y asegurar los votos para un ambicioso paquete de reformas que definirá el rumbo de la segunda mitad de la gestión de Javier Milei.