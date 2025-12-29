Secciones
LA GACETA
Política

Tras la aprobación del Presupuesto, Santilli vuelve a negociar con los gobernadores para destrabar la reforma laboral

El ministro del Interior retomará en enero una ronda de reuniones con mandatarios provinciales para garantizar los votos que necesita el oficialismo en el Senado.

DIEGO SANTILLI. El funcionario vuelve a negociar con los gobernadores para destrabar la reforma laboral. DIEGO SANTILLI. El funcionario vuelve a negociar con los gobernadores para destrabar la reforma laboral. Foto tomada de A24.com.ar.
Hace 12 Min

Luego de la sanción del Presupuesto, el Gobierno nacional vuelve a poner el foco en uno de sus proyectos clave: la reforma laboral. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomará en enero una serie de encuentros con gobernadores con el objetivo de asegurar los apoyos necesarios para que la iniciativa avance en el Senado durante las sesiones extraordinarias que el presidente Javier Milei convocará para febrero.

Según confiaron fuentes oficiales a TN, la intención del funcionario es reactivar el diálogo político iniciado en diciembre y sumar voluntades entre los jefes provinciales para respaldar el proyecto impulsado por la Casa Rosada. “Se va a juntar con los gobernadores para alcanzar los votos para febrero. A partir de enero retoma, como todo diciembre, la recorrida por las provincias”, detallaron desde el entorno del ministro.

Por el momento, no está definido quién será el primer mandatario provincial en reunirse con Santilli, y los propios gobernadores consultados aseguran que todavía no tienen encuentros agendados. Sin embargo, el oficialismo considera clave avanzar en las conversaciones durante las próximas semanas.

El apoyo de las provincias será determinante para que la reforma laboral obtenga sanción en la Cámara alta. Si bien el proyecto ya cuenta con dictamen y La Libertad Avanza fortaleció su representación en el Senado, el oficialismo necesita del acompañamiento de bloques aliados para reunir los votos necesarios en el recinto.

Uno de los principales focos de tensión está en algunos artículos que generan inquietud entre los gobernadores. En particular, los capítulos vinculados al Impuesto a las Ganancias y a la reducción de la carga tributaria despiertan reparos por su posible impacto en la recaudación coparticipable que reciben las provincias.

“Los gobernadores están un poco preocupados por eso”, reconoció una fuente legislativa al mencionado medio. Según trascendió, los mandatarios observan con atención los artículos que eliminan tributos vinculados a la venta de inmuebles y reducen el porcentaje del impuesto a las ganancias para las empresas en las escalas más altas.

Incluso las provincias con mejor relación con la Casa Rosada analizan con cautela esos puntos del proyecto. “Ya se dio una reducción impositiva para diferentes sectores. Si recibimos menos o no lo compensan de otra manera, no creemos apoyar ese título de la iniciativa”, señalaron desde una jurisdicción del norte del país.

En el oficialismo reconocen esas tensiones. “El Gobierno tiene el Presupuesto, pero los gobernadores tienen promesas y algo de plata por las transferencias por ATN (Aportes del Tesoro Nacional). La pelea es por más”, admitieron fuentes de La Libertad Avanza.

En ese escenario, Santilli tendrá la tarea de negociar uno por uno los apoyos necesarios para que la reforma laboral prospere. En Balcarce 50 no descartan que el texto pueda sufrir modificaciones, aunque aclaran que la intención es preservar el espíritu central de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

Temas Diego Santilli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Legislatura cerró el año con balances de gestión, reconocimientos y avances en políticas públicas

La Legislatura cerró el año con balances de gestión, reconocimientos y avances en políticas públicas

Presupuesto 2026: el Gobierno nacional reasignará partidas

Presupuesto 2026: el Gobierno nacional reasignará partidas

Lo más popular
Degollaron a una mujer durante una pelea
1

Degollaron a una mujer durante una pelea

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025
2

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA
3

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella
4

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir
5

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

VIDEO. Lluvias intensas y calles colapsadas: el temporal complicó la jornada en la capital tucumana
6

VIDEO. Lluvias intensas y calles colapsadas: el temporal complicó la jornada en la capital tucumana

Más Noticias
Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: evolución lenta y continuidad de la internación

Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: evolución lenta y continuidad de la internación

Javier Milei se parece a Néstor Kirchner en cuanto a debilidad parlamentaria

"Javier Milei se parece a Néstor Kirchner en cuanto a debilidad parlamentaria"

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025

Escándalo financiero: la Justicia allanó el Banco Central y a seis ex directores por el caso Piccirillo

Escándalo financiero: la Justicia allanó el Banco Central y a seis ex directores por el caso Piccirillo

Sin reglamentación, la prohibición de bolsas plásticas en la capital no podrá aplicarse desde enero

Sin reglamentación, la prohibición de bolsas plásticas en la capital no podrá aplicarse desde enero

La gestión de Jaldo acumula al menos siete vetos a leyes de la Cámara

La gestión de Jaldo acumula al menos siete vetos a leyes de la Cámara

Se incrementó en Tucumán la concurrencia a los Juzgados de Paz

Se incrementó en Tucumán la concurrencia a los Juzgados de Paz

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Comentarios