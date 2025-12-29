Tras la aprobación del Presupuesto, Santilli vuelve a negociar con los gobernadores para destrabar la reforma laboral

Luego de la sanción del Presupuesto, el Gobierno nacional vuelve a poner el foco en uno de sus proyectos clave: la reforma laboral. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomará en enero una serie de encuentros con gobernadores con el objetivo de asegurar los apoyos necesarios para que la iniciativa avance en el Senado durante las sesiones extraordinarias que el presidente Javier Milei convocará para febrero.