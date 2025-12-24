Martín Menem busca recomponer vínculos con aliados antes del debate por la reforma laboral en Diputados

El primer gesto fue un llamado y posterior encuentro con Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, quien apuntó directamente contra Menem como responsable de la ruptura del acuerdo político que derivó en una votación conjunta entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza. Desde el entorno del titular de Diputados buscaron bajar la tensión y explicaron que el acercamiento se dio “en su condición de presidente de la Cámara, por su trabajo y su condición política”.