Sandra Mendoza, con Jaldo: "Tucumán usó fondos propios para obras y la Nación debe devolverlos"

Advertencia por la reforma laboral

Mirando hacia 2025, la senadora marcó un límite claro frente a la agenda legislativa que iniciará en febrero con la reforma laboral. “Así como está la ley hoy, yo no la apruebo”, advirtió Mendoza, al exigir que se respeten los derechos adquiridos y que se logre un consenso con los sectores sindicales. Finalmente, la senadora fue crítica con la microeconomía. “Más allá del discurso del déficit cero, en la gente no se siente una mejora”, aseguró.