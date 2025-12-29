Sandra Mendoza, con Jaldo: "Tucumán usó fondos propios para obras y la Nación debe devolverlos"

En un encuentro clave para coordinar la estrategia política de Tucumán en Buenos Aires, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió ayer en Casa de Gobierno a la senadora nacional Sandra Mendoza. La reunión sirvió para realizar un balance de la gestión, analizar el impacto del Presupuesto 2025 recientemente aprobado en el Senado y proyectar las obras públicas pendientes para la provincia.
Tras el encuentro, Sandra Mendoza destacó la importancia de que el país recupere la previsibilidad presupuestaria. "No es el presupuesto que hubiéramos querido, pero es una herramienta para que el Gobierno Nacional no distribuya los fondos a su antojo. Ahora está por escrito qué se va a hacer", señaló la parlamentaria al resaltar que la ley permite un mayor control sobre la "lapicera" oficial.
Educación y obras públicas
La senadora aprovechó el contacto con la prensa para despejar dudas sobre su voto en materia educativa. "No voté en contra de la educación pública", sentenció. Explicó que la modificación del piso del 6% del PBI busca mayor flexibilidad y no recortes: "Ojalá sea el 7 u 8%; siempre que sea más para educación, mejor", agregó.
En cuanto a la infraestructura, Mendoza ratificó el reclamo de la provincia ante la Nación por deudas pendientes. "Tucumán puso recursos propios en obras que corresponden a la Nación; esos fondos deben ser devueltos", aseguró.
Además, Mendoza valoró el reciente envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y aclaró que "aún no es lo que le correspondería a la provincia, pero es un inicio".
Advertencia por la reforma laboral
Mirando hacia 2025, la senadora marcó un límite claro frente a la agenda legislativa que iniciará en febrero con la reforma laboral. “Así como está la ley hoy, yo no la apruebo”, advirtió Mendoza, al exigir que se respeten los derechos adquiridos y que se logre un consenso con los sectores sindicales. Finalmente, la senadora fue crítica con la microeconomía. “Más allá del discurso del déficit cero, en la gente no se siente una mejora”, aseguró.