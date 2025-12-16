Tomar mate al volante: en qué provincias argentinas te pueden multar

Para muchos conductores argentinos, viajar con el mate es casi tan natural como cargar combustible. El termo en el asiento, la bombilla lista y la ruta por delante forman parte del ritual, sobre todo en escapadas de fin de semana o durante las vacaciones. Sin embargo, lo que parece un hábito inofensivo puede transformarse en un problema legal —y económico— dependiendo del lugar del país por el que se circule.