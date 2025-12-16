Secciones
SociedadTurismo

Tomar mate al volante: en qué provincias argentinas te pueden multar

Tomar mate mientras se maneja es una práctica común, pero en algunas provincias argentinas se considera manejo inseguro y puede derivar en multas, incluso detectadas por cámaras de tránsito.

Tomar mate al volante: en qué provincias argentinas te pueden multar Tomar mate al volante: en qué provincias argentinas te pueden multar
Hace 2 Hs

Para muchos conductores argentinos, viajar con el mate es casi tan natural como cargar combustible. El termo en el asiento, la bombilla lista y la ruta por delante forman parte del ritual, sobre todo en escapadas de fin de semana o durante las vacaciones. Sin embargo, lo que parece un hábito inofensivo puede transformarse en un problema legal —y económico— dependiendo del lugar del país por el que se circule.

Aunque la Ley Nacional de Tránsito no menciona de manera directa la prohibición de tomar mate mientras se maneja, sí establece una regla básica: el conductor debe conservar el control total del vehículo en todo momento. A partir de esa premisa, varias provincias avanzaron con interpretaciones más estrictas y consideran que cebar o tomar mate implica una distracción incompatible con una conducción segura.

Viajar en auto a Brasil: qué hacer si te infraccionan y cómo pagarlas

Viajar en auto a Brasil: qué hacer si te infraccionan y cómo pagarlas

Provincias donde la sanción es concreta

Uno de los casos más severos es el de Mendoza. Allí, la normativa provincial exige que el automovilista mantenga el dominio efectivo del vehículo, lo que en la práctica se traduce en circular con ambas manos sobre el volante, salvo situaciones puntuales como el cambio de marchas. Bajo ese criterio, tomar mate mientras se conduce está considerado una falta grave y puede derivar en multas de alto valor económico.

Córdoba también incluye esta conducta dentro de las infracciones, aunque con penalidades menores. En ese distrito, el acto de tomar mate al volante se encuadra en la categoría de “manejo inseguro”, un concepto amplio que abarca otras acciones como fumar mientras se conduce. La sanción es monetaria y su monto depende del valor vigente de la unidad fija utilizada para calcular las multas.

Evitá multas: los seis documentos que tenés que tener para viajar en auto

Evitá multas: los seis documentos que tenés que tener para viajar en auto

Cámaras, multas y notificaciones

Un detalle que muchos conductores desconocen es que este tipo de infracciones no siempre requiere una detención en el momento. En provincias como Mendoza y Córdoba, las cámaras de seguridad vial pueden registrar la conducta y generar la multa de manera automática, que luego llega al domicilio del titular del vehículo.

Las autoridades fundamentan estas medidas en razones de seguridad vial. A velocidades habituales de ruta, unos pocos segundos de distracción alcanzan para recorrer decenas de metros sin plena atención. Manipular un mate, cebar agua caliente o acomodar el termo reduce la capacidad de reacción ante cualquier imprevisto.

Un riesgo que va más allá de la multa

A la distracción visual y manual se suma otro factor: el peligro físico. En una frenada brusca o un choque, el mate y el termo pueden transformarse en objetos contundentes dentro del habitáculo. Incluso una maniobra simple, como esquivar un pozo o responder a un vehículo que frena de golpe, se vuelve más riesgosa si el conductor no tiene ambas manos disponibles.

Temas BrasilLey Nacional de TránsitoArgentinaSeguridad Vial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

Verano 2026: a pocas horas de la capital tucumana, existe un paraíso que pocos conocen

Verano 2026: a pocas horas de la capital tucumana, existe un paraíso que pocos conocen

Pasajes baratos: cuáles son los mejores días y horarios para comprar vuelos

Pasajes baratos: cuáles son los mejores días y horarios para comprar vuelos

Evitá multas: los seis documentos que tenés que tener para viajar en auto

Evitá multas: los seis documentos que tenés que tener para viajar en auto

Lo más popular
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
2

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
3

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
4

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa
5

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque
6

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

Más Noticias
¿Qué problema hay?: el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

"¿Qué problema hay?": el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

Fiestas de fin de año: ¿quiénes tienen asueto administrativo el 24 y 31 de diciembre?

Fiestas de fin de año: ¿quiénes tienen asueto administrativo el 24 y 31 de diciembre?

Con un sutil posteo, Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles

Con un sutil posteo, Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se detuvo la producción de Oreo, Milka y Beldent en Argentina: ¿cuándo volverá a trabajar Mondelez?

Se detuvo la producción de Oreo, Milka y Beldent en Argentina: ¿cuándo volverá a trabajar Mondelez?

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Comentarios