Patricia Bullrich arremetió contra Cristina Kirchner: "Tenga la decencia de no opinar"

La senadora nacional Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) salió a responderla a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cuestionó la política económica del Gobierno, un día después de conocerse que el índice de inflación de noviembre fue de 2,5%.
A través de su cuenta de X (antes llamada Twitter), la ex titular del Ministerio de Seguridad afirmó: “Señora Presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”.
En su mensaje recordó los niveles de inflación registrados al final de la gestión anterior y contrastó esos datos con la situación actual. “Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025”, señaló.
El fuerte mensaje de Patricia Bullrich tras las críticas de Cristina Kirchner
Bullrich agregó que ese escenario se daba en un contexto de fuertes distorsiones económicas: “Y todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo”.
En línea con la administración de Javier Milei, la ex funcionaria destacó los cambios implementados por el actual Gobierno y sostuvo: “En apenas dos años logramos romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes. Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando”.
“No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía”, sentenció.
