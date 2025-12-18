Cómo pedir ayuda a la Cancillería Argentina si tenés una emergencia en el exterior

Viajar al exterior implica planificación, documentación en regla y expectativas altas, pero también puede traer imprevistos. Accidentes, problemas legales o situaciones de violencia son escenarios poco frecuentes, aunque posibles. Por eso, contar con información oficial y confiable se vuelve clave antes de salir del país.
La Cancillería Argentina brinda asistencia a ciudadanos argentinos que se encuentran en el exterior y atraviesan situaciones graves. En épocas de vacaciones, esta información cobra mayor relevancia, sobre todo para quienes viajan por primera vez o lo hacen sin acompañamiento.
Desde la Secretaría de Estado de Relaciones Internacionales y Empresariales de Tucumán difundieron los canales oficiales para saber cómo actuar ante una emergencia consular y cuándo corresponde utilizarlos.
Qué se considera una emergencia consular
No todas las consultas o inconvenientes son emergencias. La Cancillería considera como tales a situaciones que implican riesgo para la integridad, la libertad o la vida de una persona con nacionalidad argentina en el exterior.
Entre los casos considerados se encuentran los accidentes graves u hospitalizaciones; detenciones o incidentes policiales; catástrofes naturales o conflictos armados; inadmisiones o deportaciones; casos de violencia o trata de personas, y fallecimientos de ciudadanos argentinos.
Estos contactos deben utilizarse sólo en situaciones reales, ya que se trata de líneas de guardia destinadas a atender casos urgentes.
Los contactos oficiales que hay que tener a mano
Si una persona de nacionalidad argentina se encuentra en el exterior y atraviesa una emergencia consular, el teléfono de guardia de la Cancillería es +54 9 11 4411 3057, y está disponible durante las 24 horas.
Para consultas generales, que no constituyen una emergencia, también está habilitado el correo electrónico diare@mrecic.gov.ar y el portal oficial “Argentinos en el Mundo” dentro del sitio Argentina.gob.ar, donde se reúne información útil sobre asistencia consular, documentación y recomendaciones de viaje.
Qué hacer si la emergencia ocurre y estás en la Argentina
En el caso de que la persona afectada esté en el exterior, pero sus familiares se encuentren en la Argentina, existe un servicio de guardia desde el país.
De lunes a viernes, el horario de atención es de 20 a 9, mientras que los fines de semana y feriados funciona las 24 horas. Los canales habilitados son el WhatsApp 155 061-5903 y el teléfono155 040-7243, este último sólo para llamadas.
Viajar informado no elimina los riesgos, pero sí permite actuar con mayor rapidez y respaldo. Tener estos contactos guardados puede marcar la diferencia ante una situación inesperada.