Secciones
SociedadActualidad

Cómo pedir ayuda a la Cancillería Argentina si tenés una emergencia en el exterior

Conocer qué situaciones son consideradas emergencias consulares y cuáles son los canales oficiales de contacto puede ahorrar tiempo y evitar decisiones equivocadas en el extranjero.

ASISTENCIA. La Cancillería Argentina cuenta con líneas de guardia y canales oficiales para asistir a los argentinos ante emergencias en el exterior. ASISTENCIA. La Cancillería Argentina cuenta con líneas de guardia y canales oficiales para asistir a los argentinos ante emergencias en el exterior. / GOOGLE
Hace 2 Hs

Viajar al exterior implica planificación, documentación en regla y expectativas altas, pero también puede traer imprevistos. Accidentes, problemas legales o situaciones de violencia son escenarios poco frecuentes, aunque posibles. Por eso, contar con información oficial y confiable se vuelve clave antes de salir del país.

La Cancillería Argentina brinda asistencia a ciudadanos argentinos que se encuentran en el exterior y atraviesan situaciones graves. En épocas de vacaciones, esta información cobra mayor relevancia, sobre todo para quienes viajan por primera vez o lo hacen sin acompañamiento.

Desde la Secretaría de Estado de Relaciones Internacionales y Empresariales de Tucumán difundieron los canales oficiales para saber cómo actuar ante una emergencia consular y cuándo corresponde utilizarlos.

Qué se considera una emergencia consular

No todas las consultas o inconvenientes son emergencias. La Cancillería considera como tales a situaciones que implican riesgo para la integridad, la libertad o la vida de una persona con nacionalidad argentina en el exterior.

Entre los casos considerados se encuentran los accidentes graves u hospitalizaciones; detenciones o incidentes policiales; catástrofes naturales o conflictos armados; inadmisiones o deportaciones; casos de violencia o trata de personas, y fallecimientos de ciudadanos argentinos.

Estos contactos deben utilizarse sólo en situaciones reales, ya que se trata de líneas de guardia destinadas a atender casos urgentes.

Los contactos oficiales que hay que tener a mano

Si una persona de nacionalidad argentina se encuentra en el exterior y atraviesa una emergencia consular, el teléfono de guardia de la Cancillería es +54 9 11 4411 3057, y está disponible durante las 24 horas.

ASISTENCIA. La Cancillería Argentina cuenta con líneas de guardia y canales oficiales para asistir a los argentinos ante emergencias en el exterior. ASISTENCIA. La Cancillería Argentina cuenta con líneas de guardia y canales oficiales para asistir a los argentinos ante emergencias en el exterior. / CAPTURA DE PANTALLA

Para consultas generales, que no constituyen una emergencia, también está habilitado el correo electrónico diare@mrecic.gov.ar y el portal oficial “Argentinos en el Mundo” dentro del sitio Argentina.gob.ar, donde se reúne información útil sobre asistencia consular, documentación y recomendaciones de viaje.

Qué hacer si la emergencia ocurre y estás en la Argentina

En el caso de que la persona afectada esté en el exterior, pero sus familiares se encuentren en la Argentina, existe un servicio de guardia desde el país.

De lunes a viernes, el horario de atención es de 20 a 9, mientras que los fines de semana y feriados funciona las 24 horas. Los canales habilitados son el WhatsApp 155 061-5903 y el teléfono155 040-7243, este último sólo para llamadas.

Viajar informado no elimina los riesgos, pero sí permite actuar con mayor rapidez y respaldo. Tener estos contactos guardados puede marcar la diferencia ante una situación inesperada.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánArgentinaVacaciones de veranoJóvenesCancillería Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adiós a Héctor Alterio, un ícono del cine

Adiós a Héctor Alterio, un ícono del cine

Lo más popular
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026
1

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores
2

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal
3

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria
4

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral
5

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994
6

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Más Noticias
El próximo beato argentino: cuál es el vínculo entre la obra de Enrique Shaw y Tucumán

El próximo beato argentino: cuál es el vínculo entre la obra de Enrique Shaw y Tucumán

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Sanguchitos de miga, uno de los platos infaltables en la mesa navideña: Antes era muy difícil hacerlos en casa

Sanguchitos de miga, uno de los platos infaltables en la mesa navideña: "Antes era muy difícil hacerlos en casa"

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Dos deliciosos piononos salados para Navidad: las ideas de Paulina Cocina para las fiestas

Dos deliciosos piononos salados para Navidad: las ideas de Paulina Cocina para las fiestas

Por qué Homero Pettinato dejó Olga: la verdadera razón detrás de su salida

Por qué Homero Pettinato dejó Olga: la verdadera razón detrás de su salida

El tiempo en Tucumán: la semana terminará con mucho calor en toda la provincia

El tiempo en Tucumán: la semana terminará con mucho calor en toda la provincia

Comentarios