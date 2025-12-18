Secciones
La UNT ofrece un curso sin costo de alemán con inicio pautado para marzo

La capacitación se dictará de forma presencial durante el primer semestre de 2026, con niveles para principiantes y estudiantes avanzados.

FORMACIÓN. La Facultad de Filosofía y Letras lanzó un curso gratuito de alemán para marzo de 2026 con apoyo del DAAD.
Hace 6 Min

Diciembre suele ser un mes de cierres, balances y finales, pero también es un momento clave para empezar a proyectar el año académico siguiente. En ese sentido, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ya dio a conocer una información que puede resultar estratégica para estudiantes e investigadores: en 2026 volverán a dictarse los cursos gratuitos de alemán.

La propuesta es impulsada por la Facultad de Filosofía y Letras, con acompañamiento del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), y se desarrollará de manera presencial entre marzo y junio del próximo año.

Con distintos niveles y requisitos claros, la iniciativa aparece como una oportunidad para quienes buscan sumar una herramienta lingüística valorada en el ámbito académico, científico y de intercambio internacional.

Una herramienta que suma en la planificación académica

El aprendizaje de idiomas forma parte de muchas trayectorias universitarias, ya sea para avanzar en becas, intercambios, lecturas académicas o proyectos de investigación. Por eso, contar con fechas confirmadas antes de que termine el año permite organizar cursados, tiempos y prioridades para 2026.

FORMACIÓN. La Facultad de Filosofía y Letras lanzó un curso gratuito de alemán para marzo de 2026 con apoyo del DAAD. FORMACIÓN. La Facultad de Filosofía y Letras lanzó un curso gratuito de alemán para marzo de 2026 con apoyo del DAAD. / CAPTURA DE PANTALLA

Los cursos están destinados a estudiantes e investigadores de la UNT, y abarcan desde el nivel inicial hasta espacios de comunicación avanzada, lo que amplía el alcance de la propuesta dentro de la comunidad universitaria.

Qué niveles de alemán se dictarán en la UNT

La oferta incluye un curso intensivo de nivel A1, pensado para quienes no tienen conocimientos previos del idioma. Es la opción para empezar desde cero y adquirir las bases fundamentales.

También se dictará el curso intensivo de nivel A2.1+ orientado a estudiantes que ya hayan completado el nivel A1. En este espacio se combina repaso de contenidos, incorporación de nuevos temas y una primera aproximación a niveles superiores.

Por último, se ofrecerá el curso de comunicación nivel B1+ / B2, enfocado en fortalecer la expresión oral a partir de actividades comunicativas. Para acceder, se requiere tener aprobado un curso de nivel B1 o B2.

Modalidad, cursado e inscripción

Los cursos se desarrollarán en modalidad presencial, con inicio en marzo y finalización en junio de 2026.

Los niveles A1 y A2.1+ se cursarán lunes y miércoles, en una franja horaria entre las 11 y las 17, con horarios específicos a confirmar. El curso B1+ / B2 se dictará los miércoles, de 15 a 18.

La inscripción se realiza mediante un formulario online, disponible en las redes oficiales de la Facultad de Filosofía y Letras. Los cupos son limitados y la convocatoria está dirigida exclusivamente a la comunidad de la UNT.

