La UNT ofrece un curso sin costo de alemán con inicio pautado para marzo

Diciembre suele ser un mes de cierres, balances y finales, pero también es un momento clave para empezar a proyectar el año académico siguiente. En ese sentido, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ya dio a conocer una información que puede resultar estratégica para estudiantes e investigadores: en 2026 volverán a dictarse los cursos gratuitos de alemán.