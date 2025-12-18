Canon lanza una capacitación virtual gratuita sobre luz natural y fotografía

La capacitación online se consolidó como una alternativa clave para quienes buscan sumar herramientas sin necesidad de trasladarse. En esa línea, Canon Creators anunció un curso virtual y gratuito orientado a fotógrafos, estudiantes y creadores visuales interesados en profundizar el uso de la luz natural aplicada a la fotografía documental.
El encuentro está programado para el lunes 22 de diciembre de 2025; tendrá una duración total de dos horas y se dictará de manera completamente virtual, lo que permite participar desde cualquier lugar del mundo.
La propuesta apunta a quienes recién comienzan en la fotografía, pero, también, a personas con experiencia que buscan mejorar la calidad narrativa y técnica de sus imágenes.
De qué se trata el curso de Canon
El curso se titula “Domina la luz natural: claves para una fotografía documental” y estará a cargo del fotógrafo Oscar Leiva, referencia del tema con trayectoria en proyectos desarrollados en distintos territorios.
Durante la capacitación se abordarán conceptos centrales para trabajar con luz natural en exteriores, aprender a leer las condiciones del entorno y tomar decisiones técnicas que influyen directamente en el resultado final de una imagen.
El enfoque pone el acento en el valor expresivo de la luz y en cómo su uso consciente puede elevar un proyecto fotográfico, tanto en trabajos documentales como en producciones personales.
Modalidad, duración y cupos
El evento será 100% virtual, con una duración estimada de dos horas. Está habilitado para participantes de todos los países y cuenta con un cupo máximo de 5.000 personas.
No es obligatorio contar con equipamiento profesional para participar. El curso está pensado para adaptarse a distintos niveles de experiencia y a diversos tipos de equipos, desde cámaras réflex hasta dispositivos más básicos.
Cómo inscribirse
Para participar es necesario ingresar a la página oficial canon-creators.com, donde se debe crear una cuenta en la plataforma Canon Creators.
El formulario solicita datos básicos, como nombre y apellido, fecha de nacimiento y país de residencia. Además, se consulta si la persona cuenta con cámara fotográfica y qué tipo de equipo utiliza habitualmente.
Una vez finalizado el registro, la inscripción queda confirmada y se podrá acceder al evento el día pautado, según las indicaciones que envía la plataforma.