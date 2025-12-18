Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Con el verano a la vuelta de la esquina, miles de argentinos ajustan los últimos preparativos para viajar por el país. Ante el encarecimiento de los pasajes aéreos y la proximidad entre muchos destinos turísticos, el auto se reafirma como la alternativa más elegida para las vacaciones. Pero antes de salir a la ruta, hay un punto fundamental que no admite descuidos: contar con toda la documentación obligatoria para circular y evitar contratiempos.