Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Salir a la ruta con todo en regla no solo evita sanciones, sino que garantiza un viaje más tranquilo y seguro para disfrutar plenamente de las vacaciones.

Hace 11 Min

Con el verano a la vuelta de la esquina, miles de argentinos ajustan los últimos preparativos para viajar por el país. Ante el encarecimiento de los pasajes aéreos y la proximidad entre muchos destinos turísticos, el auto se reafirma como la alternativa más elegida para las vacaciones. Pero antes de salir a la ruta, hay un punto fundamental que no admite descuidos: contar con toda la documentación obligatoria para circular y evitar contratiempos.

Durante los meses de mayor movimiento turístico, los controles viales se refuerzan en rutas nacionales y provinciales. No contar con los papeles exigidos por la Ley Nacional de Tránsito puede derivar en multas, retención del vehículo e incluso la imposibilidad de continuar el viaje.

Qué documentación exigen los controles de tránsito

Para circular legalmente por la Argentina, todo conductor debe llevar consigo seis documentos fundamentales:

Documento Nacional de Identidad (DNI): permite acreditar la identidad del conductor y es requerido en cualquier control.

Licencia Nacional de Conducir vigente: debe encontrarse dentro del período de validez y coincidir la jurisdicción con la que figura en el DNI.

Cédula de identificación del vehículo (cédula verde): habilita a conducir el automóvil y demuestra la titularidad o autorización para su uso.

Comprobante de seguro automotor obligatorio: la póliza debe estar vigente y disponible ante un control.

Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO): certifica que el vehículo está en condiciones de circular, según la jurisdicción correspondiente.

Comprobante de pago del impuesto automotor: conocido como patente, puede ser solicitado en algunas provincias, como Buenos Aires.

Además, las autoridades recuerdan que las chapas patentes deben estar legibles, normalizadas y sin accesorios que dificulten su lectura. Cualquier irregularidad puede derivar en sanciones económicas.

Documentación digital: qué se puede mostrar desde el celular

Una opción cada vez más utilizada es la aplicación oficial Mi Argentina, que permite presentar parte de la documentación de forma digital. A través de esta plataforma, los conductores pueden exhibir:

DNI digital

Licencia Nacional de Conducir digital

Cédula verde digital

Seguro automotor obligatorio

No obstante, no todos los requisitos están habilitados en formato digital. La VTV/RTO y el comprobante de pago del impuesto vehicular, si son requeridos, deben presentarse en formato físico durante los controles.

Para utilizar la app, es necesario descargarla, crear una cuenta y validar la identidad del usuario.

Recomendaciones extra antes de salir a la ruta

Más allá de la documentación, un viaje seguro también depende del estado del vehículo. Realizar un control preventivo antes de partir puede evitar accidentes, demoras y multas inesperadas. Los puntos básicos a revisar incluyen:

Estado y presión de los neumáticos

Sistema de frenos y amortiguadores

Nivel de aceite y líquidos

Funcionamiento de luces y sistema eléctrico

