"No es avance, es retroceso": el sindicalismo tucumano marchó contra la reforma laboral de Milei

Entre los principales convocantes y participantes estuvieron la Confederación General del Trabajo (CGT), el Partido Comunista Revolucionario (PCR), el Sindicato de Camioneros de Tucumán y la Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC), que se concentraron en el centro de la capital tucumana con consignas en defensa de los derechos laborales.