"No es avance, es retroceso": el sindicalismo tucumano marchó contra la reforma laboral de Milei

La plaza Independencia fue el escenario elegido en Tucumán para la manifestación contra el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno de Javier Milei que extenderá en todo el país y tendrá su epicentro en la Plaza de Mayo.
La protesta en nuestra provincia reunió a distintos sectores sindicales y organizaciones políticas que expresaron su rechazo a la iniciativa oficial.
Entre los principales convocantes y participantes estuvieron la Confederación General del Trabajo (CGT), el Partido Comunista Revolucionario (PCR), el Sindicato de Camioneros de Tucumán y la Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC), que se concentraron en el centro de la capital tucumana con consignas en defensa de los derechos laborales.
Durante la movilización, los referentes sindicales y militantes cuestionaron el alcance de la reforma. “Se puede modernizar la legislación laboral, como ya se hizo en varios países, pero en este caso no estamos avanzando, estamos retrocediendo”, señaló Guillermo Toledo, delegado regional de los Jerárquicos de Comercio.
En la misma línea, Joaquín Díaz Santilli, militante del PCR, afirmó: “Estamos marchando en contra de esta reforma que quiere impulsar el Gobierno porque vulnera los derechos de la clase trabajadora”.
La manifestación se desarrolló de manera pacífica y tuvo una duración aproximada de 45 minutos. Cerca del mediodía, los distintos gremios comenzaron a desconcentrarse, dando por finalizada la primera jornada de protestas prevista para el día.