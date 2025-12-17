Secciones
El costo de la construcción subió 2,5% en noviembre, según el Indec

La suba mensual estuvo impulsada principalmente por el aumento de 3,6% en el capítulo “Mano de obra”, acompañado por alzas de 1,4% en “Materiales” y de 1,8% en “Gastos generales”.

Hace 1 Hs

El nivel general del Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró en noviembre de 2025 un incremento de 2,5% respecto del mes anterior, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

El capítulo “Mano de obra” reflejó la incorporación del acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), firmado el 14 de noviembre de 2025 y homologado el 20 de noviembre. Dicho acuerdo es aplicable a las categorías laborales contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde noviembre de 2025 e incluye una asignación no remunerativa y extraordinaria establecida en la resolución.

Asimismo, el aumento en las categorías laborales tuvo impacto en el capítulo “Gastos generales”, dado que este incluye el ítem “Sereno”, el cual se encuentra alcanzado por la mencionada resolución.

Por su parte, el capítulo “Gastos generales” también incorporó los nuevos valores tarifarios aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para las tarifas eléctricas, vigentes a partir del 1 de noviembre, correspondientes a las distribuidoras Edenor y Edesur. Estas actualizaciones se enmarcan en las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas y se encuentran detalladas en las resoluciones ENRE 745/25 y 744/25.

Además, el índice contempló una actualización autorizada por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, mediante la resolución, en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca.

Finalmente, el capítulo “Gastos generales” incorporó una actualización autorizada por el ente regulador ENARGAS en los valores correspondientes a todos los conceptos vinculados a la conexión de gas.

