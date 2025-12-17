El costo de la construcción subió 2,5% en noviembre, según el Indec

El capítulo “Mano de obra” reflejó la incorporación del acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), firmado el 14 de noviembre de 2025 y homologado el 20 de noviembre. Dicho acuerdo es aplicable a las categorías laborales contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde noviembre de 2025 e incluye una asignación no remunerativa y extraordinaria establecida en la resolución.