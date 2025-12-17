Inflación: los precios mayoristas se aceleraron en noviembre y llegaron al 1,6% impulsados por los productos nacionales

Dentro de los productos de origen nacional, las divisiones que mostraron mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios”, con un aporte de 0,51%, seguidos por “Productos refinados del petróleo”, con 0,41%, “Alimentos y bebidas”, con 0,30%, y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos”, con 0,21%. En contraste, la división que registró la mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas”, que presentó una disminución del 0,55%.