Inflación: los precios mayoristas se aceleraron en noviembre y llegaron al 1,6% impulsados por los productos nacionales

El índice acumuló un alza de 23,2% en 11 meses, según el Indec.

Hace 2 Hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que la inflación mayorista se aceleró y  registró en noviembre un aumento del 1,6% en relación con el mes anterior. Así, el índice acumuló un alza de 23,2% en 11 meses.

La variación fue consecuencia de una suba del 1,8% en los “Productos nacionales” y una baja del 0,6% en los “Productos importados”, detalló el organismo a cargo de Marco Lavagna

Dentro de los productos de origen nacional, las divisiones que mostraron mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios”, con un aporte de 0,51%, seguidos por “Productos refinados del petróleo”, con 0,41%, “Alimentos y bebidas”, con 0,30%, y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos”, con 0,21%. En contraste, la división que registró la mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas”, que presentó una disminución del 0,55%.

Inflación mayorista: ¿cómo se desempeñaron los sectores?

Por su parte, el nivel general del Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) mostró un incremento del 1,3% en el mismo período. Esta variación se explicó por una suba del 1,4% en los “Productos nacionales” y una baja del 0,5% en los “Productos importados”.

En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró un aumento del 1,4% en noviembre. Este resultado fue consecuencia de una baja del 0,4% en los “Productos primarios” y una suba del 2,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

