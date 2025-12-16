Cómo financiarse desde el celular en las vacaciones en Brasil o en Uruguay

Además, se observó que el 90% de los pagos realizados por argentinos a través de este sistema se debitan en pesos, lo que confirma la preferencia por utilizar la moneda de origen al momento de pagar en el exterior. El predominio del débito en pesos se explica por la transparencia del tipo de cambio y por la posibilidad de evitar tanto el uso de efectivo como la compra anticipada de divisas. A esta tendencia también contribuye la experiencia de uso dentro de Prex: la app permite elegir pagar en pesos o dólares, con conversión automática, y operar mediante QR, llave Pix o tarjeta. Al mismo tiempo, muestra el saldo equivalente en reales actualizado, lo que facilita el control del gasto. No aplica comisiones adicionales por pagos en el exterior y ofrece un tipo de cambio competitivo. En materia de seguridad, reduce la exposición de la tarjeta física, evita manejar efectivo y envía notificaciones al instante con el detalle de cada operación. “Lo que vemos es una adopción cada vez más extendida de Pix entre los usuarios. La posibilidad de pagar de manera simple, con un tipo de cambio claro y directamente en pesos, se consolidó como parte de la experiencia de viaje”, señala Daniel Conte, Country Manager de Prex Argentina.