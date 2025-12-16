Cómo financiarse desde el celular en las vacaciones en Brasil o en Uruguay

Con la temporada de vacaciones cada vez más cerca, millones de argentinos comienzan a planificar sus viajes y a elegir sus destinos preferidos. Este verano, quienes viajen a Brasil o Uruguay podrán pagar con la misma cuenta digital que usan todos los días en Argentina. Desde la app de Mercado Pago, ya es posible abonar de forma simple, segura y sin necesidad de efectivo ni cambio de divisas en dos de los destinos más elegidos para descansar.
En el caso de Brasil, los turistas argentinos podrán pagar en comercios, ferias y playas a través de Pix, el sistema de pagos digitales más utilizado por los brasileños. La funcionalidad, que ya está disponible para todos los usuarios de Mercado Pago, permite realizar compras en reales con su saldo en pesos, abonando con dinero en cuenta.
En Uruguay, esta opción ya está disponible desde diciembre de 2024, donde los argentinos pueden pagar en más de 50.000 comercios de distintos rubros simplemente escaneando los QR de la compañía, utilizando las tarjetas cargadas en su cuenta de Mercado Pago.
En los países vecinos, hay una alta expectativa por la llegada de turistas argentinos para la temporada 2026. Según datos del Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), cerca de tres millones de argentinos viajaron a destinos brasileños entre enero y octubre de este año, un aumento interanual del 85%.
Además, para la próxima temporada se prevé un movimiento aún mayor: se estima un incremento del 31,6% en los vuelos entre ambos países, con 468 frecuencias semanales, 7.929 operaciones previstas y 1,5 millones de asientos disponibles.
Uruguay, por su parte, cuenta con beneficios para los turistas argentinos como la devolución del 100% del IVA en hotelería y gastronomía -para gastos con tarjetas de débito y crédito emitidas fuera del país-. Según datos del Ministerio de Turismo de Uruguay, en los primeros tres trimestres de 2025 ingresaron 1.690.529 argentinos, un 18,3% más que en el mismo período del año pasado.
De acuerdo con un análisis de Prex, el uso de Pix por parte de argentinos en Brasil mostró en noviembre un nivel de operaciones superior al registrado en marzo. En lo que va del año, los usuarios de Prex realizaron más de 3 millones de transacciones mediante Pix, consolidando su expansión como método de pago para consumos en Brasil. Asimismo, cerca del 20% de la base activa viajó al país vecino durante 2025, impulsando el volumen operado.
Además, se observó que el 90% de los pagos realizados por argentinos a través de este sistema se debitan en pesos, lo que confirma la preferencia por utilizar la moneda de origen al momento de pagar en el exterior. El predominio del débito en pesos se explica por la transparencia del tipo de cambio y por la posibilidad de evitar tanto el uso de efectivo como la compra anticipada de divisas. A esta tendencia también contribuye la experiencia de uso dentro de Prex: la app permite elegir pagar en pesos o dólares, con conversión automática, y operar mediante QR, llave Pix o tarjeta. Al mismo tiempo, muestra el saldo equivalente en reales actualizado, lo que facilita el control del gasto. No aplica comisiones adicionales por pagos en el exterior y ofrece un tipo de cambio competitivo. En materia de seguridad, reduce la exposición de la tarjeta física, evita manejar efectivo y envía notificaciones al instante con el detalle de cada operación. “Lo que vemos es una adopción cada vez más extendida de Pix entre los usuarios. La posibilidad de pagar de manera simple, con un tipo de cambio claro y directamente en pesos, se consolidó como parte de la experiencia de viaje”, señala Daniel Conte, Country Manager de Prex Argentina.
En tanto, Mercado Pago brindó algunas claves para las vacaciones a Brasil
1. Escaneá el QR para pagar con Pix. Ingresar a la aplicación de Mercado Pago y seleccionar el QR de la home o el botón de “Pagar con Pix”, visible en la pantalla principal o en la sección “Ver más”.
2. Si el comercio no tiene QR, podés pagar ingresando la clave Pix. Desde el botón de “Pagar con Pix”, podés ingresar la chave Pix que te comparte el vendedor para realizar el pago (puede ser el celular, CPF, CNPJ o e-mail).
3. No necesitás efectivo ni tarjetas. Se abona con dinero en cuenta, en pesos. El usuario ve el importe de su consumo en reales y su equivalente en pesos argentinos automáticamente. Al confirmar el pago, se debita de la cuenta al instante.
4. Pagos seguros y sin gestiones extra. No necesitás hacer trámites previos ni dar aviso a Mercado Pago sobre el viaje. Además, podés consultar la cotización del día a través del chat disponible en el botón de “Ayuda 24hs”.
5. Pix está en todos lados. Es el sistema de pago más usado de Brasil y está disponible en comercios grandes, pequeños, ferias, bares, supermercados, playas y más.