El fondo dueño de Flybondi tomó el control de OCA y busca crear un gigante logístico regional

A pesar del cambio de manos, se confirmó que Claudio Espinoza continuará como accionista y presidente del Directorio. "Este acuerdo es un paso fundamental para la transformación de OCA con los más altos estándares de calidad", señaló el ejecutivo, quien destacó que la nueva gestión buscará "hacer frente a los compromisos" financieros y profundizar la recuperación de la empresa.