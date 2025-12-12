El fondo dueño de Flybondi tomó el control de OCA y busca crear un gigante logístico regional

El mapa logístico argentino se reconfigura con una adquisición de alto impacto. El fondo de inversión estadounidense "COC Global Enterprise" anunció que se convertirá en el accionista mayoritario de OCA. Se trata del mismo grupo que, en junio de este año, asumió el control de la aerolínea low cost Flybondi.
La operación tiene un objetivo estratégico convertir a la histórica firma postal en la mayor compañía de transporte y logística de América Latina. Para ello, el holding apuesta a una sinergia operativa que combine la capacidad de carga aérea internacional de Flybondi con la red de distribución capilar ("última milla") de OCA.
Tecnología y continuidad
Según detallaron desde el grupo, la modernización de OCA se apoyará en "OCP Tech", otra firma del fondo dedicada a soluciones de ingeniería e IT. "Nuestro objetivo es potenciar la compañía aprovechando la sinergia con Flybondi para el transporte aéreo, sumando carga, logística y última milla", explicó Leonardo Scatturice, CEO de COC Global Enterprise.
A pesar del cambio de manos, se confirmó que Claudio Espinoza continuará como accionista y presidente del Directorio. "Este acuerdo es un paso fundamental para la transformación de OCA con los más altos estándares de calidad", señaló el ejecutivo, quien destacó que la nueva gestión buscará "hacer frente a los compromisos" financieros y profundizar la recuperación de la empresa.
OCA, la firma privada más grande del sector en Argentina, cuenta con 60 años de trayectoria, 760 puntos de atención, una flota de 3.500 vehículos y cerca de 9.500 empleados. En un comunicado, el grupo aseguró que la transacción no afectará la estabilidad laboral de la plantilla ni la prestación de servicios actuales.