Secciones
EconomíaNoticias económicas

La canasta básica se aceleró en noviembre: una familia necesitó $1.257.329 para no ser pobre

La CBA acumula un aumento de 26,1% en lo que va del año y la CBT, 22,7%.

Una familia necesitó $1.257.329 para no ser pobre en noviembre. Una familia necesitó $1.257.329 para no ser pobre en noviembre.
Hace 1 Hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.257.329 en noviembre para mantenerse por encima de la línea de pobreza. Para no caer en la indigencia, el mismo hogar requirió $566.364.

En el desglose por persona, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en noviembre un incremento de 4,1%, alcanzando los $183.289.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) subió 3,6% y se ubicó en $406.903. En términos acumulados, la CBA aumentó 26,1% en lo que va del año, mientras que la CBT avanzó 22,7%.

La canasta básica se aceleró en noviembre 

El informe oficial indicó que, para todos los tipos de hogares relevados, los ingresos necesarios para no caer en la pobreza superaron el umbral de $1.000.000 en noviembre. Una familia de tres integrantes precisó $1.000.980, mientras que un hogar conformado por cinco personas necesitó $1.322.433.

La variación de noviembre en ambas canastas se ubicó como la segunda más elevada del año, sólo por detrás de marzo, cuando la CBA trepó 5,9% y la CBT aumentó 4,0%. En paralelo, la inflación de noviembre fue de 2,5%, acumulando 27,9% en los primeros 11 meses de 2025.

Temas TucumánBuenos AiresLuis CaputoJavier MileiInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA
2

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
3

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
4

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas
5

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio
6

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

Más Noticias
Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

San Miguel de Tucumán es la cuarta mejor ciudad del país para vivir, según la UBA

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Encuesta: a dos años de la asunción de Milei, ¿la inflación te genera algún tipo de preocupación?

Encuesta: a dos años de la asunción de Milei, ¿la inflación te genera algún tipo de preocupación?

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Comentarios