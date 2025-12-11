La canasta básica se aceleró en noviembre: una familia necesitó $1.257.329 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.257.329 en noviembre para mantenerse por encima de la línea de pobreza. Para no caer en la indigencia, el mismo hogar requirió $566.364.
En el desglose por persona, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en noviembre un incremento de 4,1%, alcanzando los $183.289.
Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) subió 3,6% y se ubicó en $406.903. En términos acumulados, la CBA aumentó 26,1% en lo que va del año, mientras que la CBT avanzó 22,7%.
La canasta básica se aceleró en noviembre
El informe oficial indicó que, para todos los tipos de hogares relevados, los ingresos necesarios para no caer en la pobreza superaron el umbral de $1.000.000 en noviembre. Una familia de tres integrantes precisó $1.000.980, mientras que un hogar conformado por cinco personas necesitó $1.322.433.
La variación de noviembre en ambas canastas se ubicó como la segunda más elevada del año, sólo por detrás de marzo, cuando la CBA trepó 5,9% y la CBT aumentó 4,0%. En paralelo, la inflación de noviembre fue de 2,5%, acumulando 27,9% en los primeros 11 meses de 2025.
