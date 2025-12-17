Vivo: Julio Cordero defendió la reforma laboral del gobierno de Milei en el Senado

El Senado de la Nación inició este miércoles 17 de diciembre el tratamiento en comisiones del proyecto de reforma laboral, en una jornada que promete marcar el cierre legislativo de 2025. La Comisión de Trabajo y Previsión Social se reunió de manera conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Salón Azul. Sigue la transmisión en vivo.
La discusión, impulsada por el gobierno libertario, se centra en cambios en la legislación laboral que abarcan negociación colectiva, indemnizaciones y condiciones de empleo, con el objetivo de actualizar la normativa vigente y fomentar el empleo formal y la competitividad. El secretario de Trabajo nacional, Julio Cordero, defendió el proyecto de flexibilización de las normas del trabajo.
"Las reducciones que se buscan son para dar fuerza a quienes tienen que contratar y para que puedan ser sostenibles en el tiempo", sentenció el funcionario.
Durante el debate en comisiones, se prevé la intervención de una quincena de expositores, entre funcionarios, especialistas y representantes del sector laboral, que presentarán sus argumentos ante los senadores.
La jornada parlamentaria comenzó temprano con reuniones constitutivas para definir autoridades y componer las comisiones involucradas. Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza, asumió la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, un puesto clave para el avance del proyecto. A la par, se organizaron las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Minería, Energía y Combustibles, y Ambiente y Desarrollo Sustentable, encargadas de otros temas de la agenda, incluida la reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares, consignó el diario "Ámbito".
El cronograma oficial prevé que el viernes se busque emitir dictamen sobre ambos proyectos, con la expectativa del oficialismo de llevarlos al recinto en una sesión programada para el 26 de diciembre.
La combinación de reforma laboral, política ambiental y calendario legislativo genera un escenario de alta tensión política, con sectores de la oposición y organizaciones sindicales y ambientalistas que advierten sobre la necesidad de debates más profundos antes de tomar decisiones finales.
La transmisión en vivo de la sesión permite a la ciudadanía seguir de cerca el debate por la modernización laboral, un proyecto que se perfila como uno de los ejes centrales de la agenda parlamentaria de fin de año.