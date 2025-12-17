Vivo: Julio Cordero defendió la reforma laboral del gobierno de Milei en el Senado

La jornada parlamentaria comenzó temprano con reuniones constitutivas para definir autoridades y componer las comisiones involucradas. Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza, asumió la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, un puesto clave para el avance del proyecto. A la par, se organizaron las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Minería, Energía y Combustibles, y Ambiente y Desarrollo Sustentable, encargadas de otros temas de la agenda, incluida la reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares, consignó el diario "Ámbito".