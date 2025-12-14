Horacio Rosatti advirtió que la reforma laboral podría quedar bajo revisión judicial

Ante la consulta sobre la posibilidad de que el Congreso establezca una cláusula que obligue a los tribunales a seguir los fallos de la Corte, Rosatti se mostró prudente. “Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”, explicó. Y agregó que, sólo “en la medida en que la Corte diga que es constitucional”, ese mecanismo podría evitar que se repitan una y otra vez los mismos litigios.