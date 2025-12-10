El gobierno de Javier Milei retrasa la publicación de la reforma laboral

En las últimas horas, Adorni intentó desactivar rumores sobre tensiones en el cierre del Consejo de Mayo y aclaró la ausencia del líder de la Uocra (Construcción), Gerardo Martínez, en la última reunión. “La vez que me reuní con él intercambiamos de manera amistosa y constructiva. La última vez no estuvo porque estaba regresando de Washington y el vuelo no llegó. No tuvo nada que ver con temas internos de la CGT ni con discusiones sobre la reforma laboral”, aseguró. Aun así, como consignó Ámbito, persiste cierto malestar en la central sindical, que no designó a otro representante para reemplazarlo.