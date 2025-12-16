Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de la oposición tras las críticas por la reforma electoral

El legislador tucumano Gerónimo Vargas Aignasse respondió a las críticas formuladas por sectores de la oposición en relación con la postergación del debate por la reforma electoral y afirmó que la Legislatura debe priorizar las demandas sociales antes que una discusión centrada en reglas electorales futuras. “Hoy la prioridad es la gente, no las urnas”, expresó.
Las declaraciones del parlamentario se producen luego de críticas al gobernador. Por ejemplo, el legislador opositor Manuel Courel acusó al Gobierno provincial de “engañar a la sociedad” y cuestionó la decisión de no avanzar de inmediato con una reforma política.
En un parte de prensa difundido este martes, Vargas Aignasse consideró “llamativo” que legisladores de la oposición, como Courel y José Cano, estén instalando una agenda electoral cuando “acabamos de salir de una elección y todavía faltan casi dos años para el próximo turno electoral”.
“Mientras algunos están preocupados por discutir reglas electorales y preservar bancas, miles de tucumanos luchan todos los días para llegar a fin de mes, con ingresos deteriorados y un costo de vida en constante aumento”, sostuvo.
El legislador oficialista remarcó que no se esquiva el debate sobre una reforma política y recordó que junto a otros parlamentarios presentó un proyecto de ley para impulsar la reforma de la Constitución Provincial y avanzar hacia la eliminación del sistema de acoples. Sin embargo, subrayó que se trata de un proceso que requiere consensos y tiempos institucionales. “Una reforma constitucional no se resuelve con declaraciones ni con titulares”, afirmó.
En ese sentido, Vargas Aignasse recordó que la eliminación total de los acoples solo puede realizarse mediante una reforma constitucional y destacó que en la última elección de octubre, realizada con boleta única de papel y sin acoples, el gobernador Osvaldo Jaldo fue el dirigente más votado de Tucumán, con más de 510.000 votos. “Muchos de quienes hoy reclaman urgencias electorales no alcanzaron siquiera el 8% de los votos”, señaló.
Finalmente, el legislador sostuvo que el problema central no es el sistema electoral, sino “cuando la política se desconecta de las necesidades reales de la gente”, y llamó a consolidar una Legislatura que acompañe la gestión provincial con leyes y herramientas concretas. “Habrá tiempo en 2026 para debatir con seriedad una reforma política. Hoy, la prioridad es clara: la gente”, concluyó.