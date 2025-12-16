Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de la oposición tras las críticas por la reforma electoral

El legislador oficialista remarcó que no se esquiva el debate sobre una reforma política y recordó que junto a otros parlamentarios presentó un proyecto de ley para impulsar la reforma de la Constitución Provincial y avanzar hacia la eliminación del sistema de acoples. Sin embargo, subrayó que se trata de un proceso que requiere consensos y tiempos institucionales. “Una reforma constitucional no se resuelve con declaraciones ni con titulares”, afirmó.