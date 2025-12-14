El oficialismo busca un tratamiento exprés de la reforma laboral e intenta evitar del debate en el Senado

La Libertad Avanza cuenta con 21 votos propios en el Senado, pero para garantizar la aprobación de la reforma necesita al menos 37, más de la mitad de la cámara. Para ello, ya se activó un operativo de negociación con gobernadores y bloques aliados. Como parte de esa estrategia, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió recientemente $20.000 millones en concepto de ATN, en medio de la tensión financiera de las provincias, consignó el diario "Ámbito".