El oficialismo busca un tratamiento exprés de la reforma laboral e intenta evitar del debate en el Senado

“Los invitados ya estuvieron en el Consejo de Mayo, ya pasaron todos por ahí, la UIA y la CGT. No sé si vamos a tener lista de invitados, estamos dialogando eso”. Con esa advertencia, Patricia Bullrich anticipó cómo se definirá el formato y el cronograma del tratamiento de la reforma laboral presentada por Javier Milei en el Senado, donde este martes asumirá la presidencia de la comisión de Trabajo y Previsión Social.
El oficialismo apunta a un tratamiento acelerado con la intención de aprobar la iniciativa antes del 20 de diciembre, cuando vence la convocatoria a sesiones extraordinarias. La estrategia prevé avanzar este miércoles y jueves en un plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, emitir dictamen y buscar la sanción en el recinto entre el lunes 29 y el martes 30.
El primer paso será la reunión de Labor Parlamentaria donde los jefes de bloque definirán, junto a Victoria Villarruel, la constitución de cuatro comisiones: Trabajo y Previsión Social, Presupuesto y Hacienda, Minería, Energía y Combustibles, y Justicia y Asuntos Penales. En estas últimas se tratarán también proyectos incluidos en extraordinarias, como la modificación de la Ley de Glaciares y del Código Penal.
La Libertad Avanza cuenta con 21 votos propios en el Senado, pero para garantizar la aprobación de la reforma necesita al menos 37, más de la mitad de la cámara. Para ello, ya se activó un operativo de negociación con gobernadores y bloques aliados. Como parte de esa estrategia, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió recientemente $20.000 millones en concepto de ATN, en medio de la tensión financiera de las provincias, consignó el diario "Ámbito".
Mientras se busca sumar apoyos en el Senado, en Diputados avanza la discusión del Presupuesto 2026, que incluye partidas clave para gobernadores, quienes controlan gran parte de los votos en la Cámara Alta. La intención de La Libertad Avanza es sumar no solo los propios 21 votos, sino también los de la UCR, PRO y bloques provinciales como los de Misiones, Neuquén, Tucumán y Salta.
La presión se intensifica por el calendario: quedan apenas nueve días hábiles de sesiones extraordinarias y la CGT convocó una movilización para el jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo, en rechazo a la reforma laboral. “Los trabajadores deben debatir lo que va a suceder con su futuro y el de sus hijos”, advirtió Jorge Sola, integrante del triunvirato de la central sindical.
Bullrich ya inició diálogos con bloques aliados para limitar la lista de invitados y expositores que el peronismo podría incorporar y retrasar la firma del dictamen. “En principio, vamos a tratar de eludirlo. Si somos mayoría los que tenemos ese criterio será así. Eso se decidirá el martes y arrancamos”, afirmó la ex ministra de Seguridad, de cara a la Labor Parlamentaria programada a las 11 en el Senado.
Desde la Oficina del Presidente, en tanto, emitieron un comunicado en el que exigieron al Congreso “un tratamiento rápido y responsable” de la iniciativa, destacando que busca reemplazar un modelo laboral “que ya no responde a la realidad del país” y avanzar hacia un sistema que genere “más empleo, más oportunidades y mayor libertad para todos los argentinos”.