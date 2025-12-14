Secciones
Política

Semana central en el Congreso: el oficialismo acelerará el Presupuesto y enfrentará un duro debate por la reforma laboral

Mientras el proyecto sobre los recursos nacionales aparece mejor encaminado, la flexibilización del trabajo enfrenta resistencias del peronismo, la CGT y bloques dialoguistas.

Senado de la Nación. PRENSA SENADO Senado de la Nación. PRENSA SENADO
Hace 2 Hs

El oficialismo nacional se prepara para encarar esta nueva semana una etapa clave de su agenda legislativa en el Congreso, con dos desafíos centrales que pondrán a prueba su capacidad de articulación política. La prioridad estará puesta, por un lado, en avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados y, por otro, en acelerar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, un proyecto que enfrenta una fuerte resistencia opositora y sindical.

Mientras el Presupuesto aparece como el objetivo más accesible, apoyado en el respaldo de gobernadores aliados, la denominada “modernización laboral” se perfila como el debate más complejo para La Libertad Avanza (LLA). La oposición cuestiona la intención de un trámite acelerado, el volumen del proyecto -que reúne 197 artículos- y la falta de margen para una discusión profunda. 

En ese contexto, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, busca cerrar el año con una media sanción que hoy aparece condicionada por los tiempos y los equilibrios políticos, consignó el diario LA VOZ de Córdoba.

El cronograma previsto es ajustado. El martes se conformarán las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, y al día siguiente comenzaría el debate. La estrategia del oficialismo es habilitar un cuarto intermedio hasta el jueves, con la posibilidad de extenderlo al viernes, para intentar emitir dictamen. Cumplido el plazo reglamentario de siete días, las fechas posibles para la votación en el recinto serían el viernes 26, el lunes 29 o el martes 30, último día del período de sesiones extraordinarias.

Las tensiones ya se hacen sentir. Desde distintos bloques advierten que el tratamiento no podrá ser tan veloz como pretende el gobierno libertario, mientras otros legisladores remarcan la necesidad de introducir cambios. En paralelo, Bullrich inició contactos con senadores dialoguistas para recibir propuestas de modificaciones que permitan sumar apoyos sin desnaturalizar el proyecto.

La iniciativa incluye cambios estructurales en la legislación laboral, como la modificación de la base de cálculo de las indemnizaciones, la posibilidad de fraccionar vacaciones, la extensión de la jornada laboral mediante un banco de horas, nuevas modalidades de pago de salarios, límites a las cuotas sindicales, la eliminación de la renovación automática de convenios colectivos y la ampliación de los servicios esenciales que restringen el derecho a huelga.

El debate remite a antecedentes recientes, como el tratamiento de la Ley Bases, que también llegó al Congreso con un texto amplio y terminó siendo aprobado tras numerosas concesiones. En este caso, el peronismo ya anticipó una estrategia de dilación, con cuestionamientos formales, pedidos de audiencias con invitados y una movilización convocada por la CGT a Plaza de Mayo.

En este escenario, el desenlace de la reforma laboral dependerá en buena medida de senadores de bloques provinciales que aún no definieron su postura. Entre ellos se destacan legisladores de Córdoba, Misiones, Chubut, Neuquén, Tucumán, Salta, Santa Cruz y Corrientes, sobre quienes también incidirá la presión de los gremios en sus distritos.

En paralelo, en la Cámara de Diputados el oficialismo apuesta a un avance rápido del Presupuesto 2026. La hoja de ruta contempla la constitución de la comisión el lunes, la firma del dictamen el martes y la votación en el recinto el miércoles, con el objetivo de que el Senado tenga margen para completar el trámite antes del cierre de las extraordinarias.

Para asegurar los votos, el Gobierno negocia con los gobernadores la incorporación de cambios al proyecto, mientras avanza en otras iniciativas que podrían acompañar el debate presupuestario, como la denominada ley de “inocencia fiscal”, orientada a promover la formalización de ahorros y brindar seguridad jurídica a los contribuyentes.

Temas TucumánBuenos AiresCórdobaPatricia BullrichGobierno nacionalArgentinaLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El gobierno de Javier Milei retrasa la publicación de la reforma laboral

El gobierno de Javier Milei retrasa la publicación de la reforma laboral

La CGT analiza un plan de acción tras endurecimiento de la reforma laboral por el gobierno de Milei

La CGT analiza un plan de acción tras endurecimiento de la reforma laboral por el gobierno de Milei

Lo más popular
El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza
1

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física
2

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal
3

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad
4

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD
5

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

Osos dormilones, águilas agudas y “homeless” poderosos
6

Osos dormilones, águilas agudas y “homeless” poderosos

Más Noticias
Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Jaldo lanzó en Tafí del Valle la temporada de turismo para las vacaciones de verano 2026

Jaldo lanzó en Tafí del Valle la temporada de turismo para las vacaciones de verano 2026

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

Cerisola apeló su condena y la defensa denuncia “un fallo arbitrario basado en hechos no imputado

Cerisola apeló su condena y la defensa denuncia “un fallo arbitrario basado en hechos no imputado

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

Los semáforos podrían andar las noches del 24 y del 31 en San Miguel de Tucumán

Los semáforos podrían andar las noches del 24 y del 31 en San Miguel de Tucumán

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Comentarios