Ex ministro de Trabajo de Menem cuestionó la reforma laboral de Milei

Caro Figueroa también cuestionó uno de los principales argumentos del oficialismo, que atribuye los problemas del empleo a la llamada “industria del juicio” y al costo de las indemnizaciones. “En el norte la litigiosidad es muy baja, así que ese argumento no sirve”, sostuvo. En cambio, apuntó contra las demoras del sistema judicial y las tasas de interés fijadas por el propio Estado como los verdaderos factores que encarecen los conflictos laborales.