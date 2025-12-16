Milei logró dictamen del Presupuesto que deroga financiamiento a discapacidad y universidades

La Libertad Avanza (LLA) logró imponer su dictamen del Presupuesto 2026, que quedó en condiciones de ser tratado mañana en la Cámara de Diputados, con el acompañamiento de gobernadores aliados y del interbloque Pro-UCR, aunque con disidencias parciales, entre ellos, Osvaldo Jaldo de Tucumán.
Entre los cambios más polémicos, se incluyó a último momento el artículo 75, que deroga la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario, normas que venían siendo reclamadas por la oposición y algunos aliados de la administración libertaria.
La aprobación del dictamen de mayoría, que reunió 28 firmas y seis disidencias, contó con el apoyo de bloques provinciales y del espacio Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo, consignó el diario "La Nación". Medios de Buenos Aires también han anticipado el acompañamiento del mandatario tucumano a la reforma laboral impulsada por Milei.
La medida generó tensiones, ya que la mayoría de los bloques habían votado previamente a favor de las leyes que ahora se busca derogar. La oposición, a través de Unión por la Patria y Provincias Unidas, cuestionó duramente la eliminación de los fondos destinados a la discapacidad y a la educación superior, señalando que se trata de un retroceso institucional y social.
La Casa Rosada respaldó el acompañamiento de los gobernadores con el adelanto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $43.000 millones, beneficiando principalmente a Tucumán, Misiones y Chaco. Esta estrategia permitió asegurar la aprobación del dictamen oficial, pese a la disidencia parcial de algunos sectores del Pro y la UCR.
El proyecto opositor presentado por Unión por la Patria insistió en garantizar la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, así como fondos para la emergencia pediátrica y políticas sociales. Además, contemplaba la recuperación de fondos para docentes, infraestructura estratégica y la distribución más equitativa de los ATN, junto con incentivos a energías renovables y al deporte.
El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento económico del 5% del PBI, inflación anual del 10,1% y tipo de cambio de $1.423 para diciembre del año próximo. Mantiene la derogación de las metas mínimas de financiamiento para educación, ciencia y defensa, e incluye beneficios impositivos para combustibles y energía renovable, así como cambios en la compensación a distribuidoras eléctricas para flexibilizar la intervención del Estado.