Secciones
Política

Milei logró dictamen del Presupuesto que deroga financiamiento a discapacidad y universidades

La incorporación de un artículo por parte del oficialismo que elimina el auxilio a los sistemas de discapacidad y de educación universitaria despertó fuertes críticas de la oposición y de distintos sectores sociales.

Reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda. PRENSA DIPUTADOS Reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda. PRENSA DIPUTADOS
Hace 2 Hs

La Libertad Avanza (LLA) logró imponer su dictamen del Presupuesto 2026, que quedó en condiciones de ser tratado mañana en la Cámara de Diputados, con el acompañamiento de gobernadores aliados y del interbloque Pro-UCR, aunque con disidencias parciales, entre ellos, Osvaldo Jaldo de Tucumán. 

Entre los cambios más polémicos, se incluyó a último momento el artículo 75, que deroga la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario, normas que venían siendo reclamadas por la oposición y algunos aliados de la administración libertaria.

La aprobación del dictamen de mayoría, que reunió 28 firmas y seis disidencias, contó con el apoyo de bloques provinciales y del espacio Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo, consignó el diario "La Nación". Medios de Buenos Aires también han anticipado el acompañamiento del mandatario tucumano a la reforma laboral impulsada por Milei. 

La medida generó tensiones, ya que la mayoría de los bloques habían votado previamente a favor de las leyes que ahora se busca derogar. La oposición, a través de Unión por la Patria y Provincias Unidas, cuestionó duramente la eliminación de los fondos destinados a la discapacidad y a la educación superior, señalando que se trata de un retroceso institucional y social.

La Casa Rosada respaldó el acompañamiento de los gobernadores con el adelanto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $43.000 millones, beneficiando principalmente a Tucumán, Misiones y Chaco. Esta estrategia permitió asegurar la aprobación del dictamen oficial, pese a la disidencia parcial de algunos sectores del Pro y la UCR.

El proyecto opositor presentado por Unión por la Patria insistió en garantizar la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, así como fondos para la emergencia pediátrica y políticas sociales. Además, contemplaba la recuperación de fondos para docentes, infraestructura estratégica y la distribución más equitativa de los ATN, junto con incentivos a energías renovables y al deporte.

El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento económico del 5% del PBI, inflación anual del 10,1% y tipo de cambio de $1.423 para diciembre del año próximo. Mantiene la derogación de las metas mínimas de financiamiento para educación, ciencia y defensa, e incluye beneficios impositivos para combustibles y energía renovable, así como cambios en la compensación a distribuidoras eléctricas para flexibilizar la intervención del Estado.

Temas Buenos AiresHonorable Cámara de Diputados de la NaciónOsvaldo JaldoUniversidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional TucumánCongreso de la NaciónLa NaciónGobierno nacionalArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Solamente está faltando Tucumán: piden que se implemente la ley de paridad de género

"Solamente está faltando Tucumán": piden que se implemente la ley de paridad de género

Lo más popular
Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
1

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
2

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Milei logró dictamen del Presupuesto que deroga financiamiento a discapacidad y universidades
3

Milei logró dictamen del Presupuesto que deroga financiamiento a discapacidad y universidades

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque
4

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h
5

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
6

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Más Noticias
La reunión de Jaldo con Sandra Mendoza: la agenda del Congreso y hora de definiciones

La reunión de Jaldo con Sandra Mendoza: la agenda del Congreso y hora de definiciones

Llevan a la Corte el pedido de juicio político contra el ministro fiscal Edmundo Jiménez

Llevan a la Corte el pedido de juicio político contra el ministro fiscal Edmundo Jiménez

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Juan Pazo renunció y Andrés Vázquez será su reemplazante al frente del ARCA

Juan Pazo renunció y Andrés Vázquez será su reemplazante al frente del ARCA

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

Extenderán el régimen conclusional hasta 2029

Extenderán el régimen conclusional hasta 2029

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

Comentarios