Reforma laboral: el Gobierno cedió con las "cajas sindicales" para evitar un conflicto con la CGT

La reacción de la CGT

Pese a la concesión, la paz no está garantizada. La cúpula de la CGT recibió el gesto con cautela y advirtió que la eliminación de ese artículo "no implica un aval a la reforma". Los líderes sindicales siguen preocupados por el impacto en las negociaciones colectivas y definirán en las próximas horas si convocan a movilizaciones, trasladando el campo de batalla a las puertas del Congreso.