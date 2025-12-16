Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Estafa

Por todos los hechos el Ministerio Público Fiscal imputó a González como autora de los delitos de estafa por calidad simulada y falsos títulos, usurpación de títulos y honores, falsificación de instrumentos públicos e intimidación pública. “La imputada simuló intervenir en causas laborales, penales, civiles, de familia, con el consecuente riesgo de prescripción y pérdida de derechos laborales, alimentarios y de accionar de las víctimas. Con su accionar, se produjo una doble afectación, patrimonial e institucional. El daño trasciende el perjuicio económico individual de las víctimas de los delitos de estafa, atento que además existe un grave daño institucional como consecuencia de la intimidación pública y una lesión a la fe pública provocada por la falsificación de instrumentos judiciales”, dijo la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás.