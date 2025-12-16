Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Una mayoría del oficialismo provincial dejó claro que no tiene intenciones quitar las boletas partidarias del cuarto oscuro y, mucho menos, de podar el sistema de acoples. Se abraza a estas dos herramientas electorales como un acto de resistencia provincial ante los embates libertarios que vienen de la Casa Rosada. Preservar el poder está por encima de cualquier crítica opositora o social. Eso quedó en claro ayer, cuando el peronismo decidió finalmente bajarle el pulgar a una posibilidad de reforma antes de que finalice 2025.
La cumbre entre el gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente subrogante de la Legislatura Sergio Mansilla fue determinante para clavar los frenos y “patear” el tema para 2026. “Tenemos tiempo”, aseguran altas fuentes oficialistas. Consideran que lo mejor es poner paños fríos a un asunto que desató fuertes tensiones dentro del peronismo.
“No tenemos apuro”
“Nosotros queremos sacar una reforma que tenga consenso. Sabemos que nunca va a ser de todos, mucho menos cuando hay intereses políticos de por medio. Hay muchos espacios políticos que opinan pensando en su partido. No tenemos apuro, no nos vamos a dejar apurar por nadie, y cuando entendamos que las condiciones están dadas vamos a hacer la reforma en Tucumán”, declaró Jaldo en rueda de prensa.
En la misma línea se expresó posteriormente el vicegobernador. “No hubo el consenso suficiente de distintos espacios. Inclusive la Mesa de Diálogo pidió que no se tratara (ver aparte). Lo dijimos desde el primer momento: es un tema muy importante para que dependa de la coyuntura o de un capricho. Queríamos un consenso generalizado, que no se dió, entonces no la vamos a tratar en estos momentos. No queremos forzar nada”, señaló. Descartó que haya habido un “error de cálculo” en abordar el tema y afirmó que tampoco hay una pulseada política por detrás.
Trato acelerado
Dirigentes del círculo del gobernador, sin embargo, consideraron que “hubo un aceleramiento innecesario” del tema y señalaron al vice. Estimaron que se dejó llevar por las demandas de la oposición e insistieron con que no sería prudente hacer cambios ahora. Analizaron que La Libertad Avanza (LLA) viene haciendo reformas electorales a su medida (como la eliminación de las PASO y la implementación de la Boleta Única de Papel).
Por ahora no queda claro los alcances políticos que podría tener la no reforma. Sí, en cambio, hay quienes analizan que se dejó en claro que los caciques territoriales seguirán bien de cerca cada paso que se intente dar.
“Estafa” y “miedo”
La oposición, por su parte, se expresó en desacuerdo con el modo en que se pretendían realizar las reformas (por ejemplo, que el límite de los acoples sea la cantidad de bancas en juego). Incluso instaron a faltar al debate si eso prosperaba. Y ayer se expresaron en duros términos tras confirmarse que el tema no será parte de la sesión del jueves.
“La reforma electoral no se frena por falta de proyectos ni de consenso legislativo. Se frena porque Jaldo dio la orden”, criticó Silvia Elías de Pérez. José Cano dijo: “Jaldo confirmó la estafa, patear el debate a 2026 es burlarse de los tucumanos”. Mientras que Agustín Romano Norri embistió contra los legisladores peronistas. “No quisieron que nada se modifique; siguen aferrados al cargo y tienen miedo de perder sus privilegios manteniendo un sistema electoral arcaico”.
José Macome consideró que “era una burla para la sociedad” los cambios que se venían mencionando, y señaló que el año próximo puede haber mayor consenso. Su par José Seleme apuntó contra los acoples. “Cuando dicen que no hay consenso, en realidad, lo que están diciendo es que no quieren tocar el sistema que los mantiene en el poder”, dijo.
En tanto que LLA emitió un comunicado para castigar la determinación. “Solo falta voluntad y decisión política para terminar con los acoples, simplificar el voto y ahorrar millones de pesos de los tucumanos”, señalaron.
Desde las agitadas elecciones de 2015 que el oficialismo provincial viene afirmando que realizará reformas electorales. Llegó a conformar el espacio “Tucumán Dialoga” y firmó un compromiso con la Mesa de Diálogo en 2023, pero por el momento las modificaciones seguirán en suspenso.
La Mesa de Diálogo pidió la suspensión del tratamiento de la reforma electoral
La Mesa de Diálogo Tucumán presentó ayer por mesa de entradas de la Legislatura un pedido formal para que se suspenda el debate sobre la reforma electoral. “Consideramos que una temática de alto impacto socio-político para nuestra provincia, requiere de instancias de mayor debate y apertura al diálogo”, expresaron. “Nos ponemos a disposición para co-diseñar el espacio y las instancias participativas de dialogo, negociación y construcción de consenso que nos permitan un sistema trasparente”, añadieron en la nota dirigida al vicegobernador Acevedo.