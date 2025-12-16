Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

En la misma línea se expresó posteriormente el vicegobernador. “No hubo el consenso suficiente de distintos espacios. Inclusive la Mesa de Diálogo pidió que no se tratara (ver aparte). Lo dijimos desde el primer momento: es un tema muy importante para que dependa de la coyuntura o de un capricho. Queríamos un consenso generalizado, que no se dió, entonces no la vamos a tratar en estos momentos. No queremos forzar nada”, señaló. Descartó que haya habido un “error de cálculo” en abordar el tema y afirmó que tampoco hay una pulseada política por detrás.