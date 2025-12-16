El siniestro de la ruta 307: una de las víctimas era la ex directora de Turismo de Monteros

Desde la Municipalidad de Monteros expresaron públicamente su pesar por la muerte de Boffano, quien se desempeñó como directora de Turismo del municipio. En un comunicado oficial destacaron su compromiso y acompañaron a sus seres queridos en este difícil momento. Trabajadores municipales y referentes de distintos ámbitos expresaron su calidez humana, su vocación de servicio y su permanente vínculo con la comunidad.