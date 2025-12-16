Secciones
Seguridad

El siniestro de la ruta 307: una de las víctimas era la ex directora de Turismo de Monteros

Se trata de María Lucía Boffano, quien viajaba junto a su pareja, Guillermo Sebastián Juárez, ambos de 43 años. La noticia generó una fuerte expresión de dolor en las redes sociales.

Monteros atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras el trágico siniestro vial ocurrido el lunes por la tarde sobre la Ruta Provincial 307, en las inmediaciones de Tafí del Valle. El accidente se cobró la vida de María Lucía Boffano, ex directora de Turismo de esa ciudad, y Guillermo Sebastián Juárez, ambos de 43 años, y generó una profunda conmoción en la comunidad.

El hecho se registró alrededor de las 17.23, cuando una motocicleta Royal Enfield Himalayan 411 cc, en la que se trasladaban las víctimas, impactó violentamente contra una camioneta Ford Ranger 4x4 que circulaba en sentido norte-sur. El conductor del vehículo de mayor porte, resultó ileso. Las causas del choque aún son materia de investigación.

Como consecuencia del impacto, el hombre murió en el lugar, producto de las gravísimas lesiones sufridas. En tanto, la mujer fue asistida de urgencia y trasladada inicialmente al hospital de Tafí del Valle. Debido a la complejidad de su cuadro, fue derivada posteriormente al Hospital Padilla, donde permaneció internada en estado crítico y con pronóstico reservado.

Pese al esfuerzo del personal médico, cerca de las 21.35 se confirmó oficialmente su fallecimiento, sumando así una segunda víctima fatal a una tragedia que golpeó de lleno al corazón de Monteros.

La noticia generó un inmediato impacto social. Las redes se poblaron de mensajes de despedida, dolor y acompañamiento a las familias, transformándose en un espacio de homenaje colectivo. Vecinos, amigos y colegas compartieron recuerdos, imágenes y palabras cargadas de afecto.

Desde la Municipalidad de Monteros expresaron públicamente su pesar por la muerte de Boffano, quien se desempeñó como directora de Turismo del municipio. En un comunicado oficial destacaron su compromiso y acompañaron a sus seres queridos en este difícil momento. Trabajadores municipales y referentes de distintos ámbitos expresaron su calidez humana, su vocación de servicio y su permanente vínculo con la comunidad.

Los mensajes dedicados a Juárez resaltaron su perfil personal. Amigos y conocidos lo recordaron como una persona cercana, solidaria y siempre dispuesta a compartir una palabra o una sonrisa. Las publicaciones coincidieron en el mismo sentimiento: incredulidad ante una pérdida tan repentina.

“Qué tristeza enorme”, “no hay palabras”, “fuerza para las familias”, fueron algunas de las expresiones que se repitieron una y otra vez.

