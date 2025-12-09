Consejo de Mayo: el Gobierno presentó el informe final sin la participación de los sindicatos

Sin representantes del sector sindical, el Gobierno nacional presentó este martes el informe final del Consejo de Mayo. El encargado de exponer las conclusiones fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante un acto realizado en Casa Rosada. El documento reúne los consensos y disensos alcanzados en el marco del Pacto de Mayo y servirá de base para una serie de proyectos de ley que serán enviados al Congreso.
La ausencia de dirigentes gremiales marcó la presentación, en un contexto de fuertes tensiones por la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. Días atrás, el titular de la UOCRA y referente de la CGT, Gerardo Martínez, había rechazado el núcleo de la propuesta oficial. Aun así, el Poder Ejecutivo remitió un borrador a los integrantes del Consejo para su revisión técnica, con la intención de dejar plasmadas en el informe final las distintas posturas sectoriales y la falta de acuerdos en puntos clave.
El Consejo de Mayo celebró su última reunión del año luego de cinco encuentros mensuales desde su creación, el pasado 24 de junio. El órgano fue impulsado tras la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, suscripto por el Presidente y una veintena de gobernadores, y tenía como objetivo avanzar en diez ejes estructurales de reformas. Los avances, hasta ahora reservados, fueron dados a conocer oficialmente en esta presentación.
El envío del informe coincide con la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, previstas entre el 10 y el 30 de diciembre. Según confirmó el Gobierno, quedaron fuera de este paquete dos puntos sensibles: la redistribución de fondos coparticipables y la reforma previsional, que serán parte de una etapa posterior de cambios denominada “tercera generación”.
Entre los proyectos que el oficialismo busca tratar en el corto plazo figuran el Presupuesto 2026, la iniciativa de Inocencia Fiscal, modificaciones a la Ley de Glaciares, una norma para “blindar” el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit, además de la reforma laboral y cambios al Código Penal. El resto de las propuestas incluidas en el informe se debatirían recién en el período legislativo de 2026.
Pese a las objeciones de la CGT, el Gobierno adelantó que avanzará con el proyecto de reforma laboral y espera iniciar su tratamiento en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado en los próximos días. El formato final del paquete de leyes, por ahora, se mantiene bajo estricta reserva.
En paralelo, el oficialismo activó una estrategia política para asegurar los apoyos necesarios en el Congreso. Adorni trabaja junto al ministro del Interior, Diego Santilli, en la negociación con gobernadores aliados, mientras Martín Menem y Patricia Bullrich hacen lo propio en Diputados y el Senado. La coordinación general está a cargo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con participación del asesor Santiago Caputo.