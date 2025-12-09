Consejo de Mayo: el Gobierno presentó el informe final sin la participación de los sindicatos

La ausencia de dirigentes gremiales marcó la presentación, en un contexto de fuertes tensiones por la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. Días atrás, el titular de la UOCRA y referente de la CGT, Gerardo Martínez, había rechazado el núcleo de la propuesta oficial. Aun así, el Poder Ejecutivo remitió un borrador a los integrantes del Consejo para su revisión técnica, con la intención de dejar plasmadas en el informe final las distintas posturas sectoriales y la falta de acuerdos en puntos clave.