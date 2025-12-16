Secciones
Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Una foto inédita volvió a poner a Juan Darthés en el centro de la escena y reveló detalles de su vida actual en Brasil, donde mantiene un perfil bajo tras la condena por la denuncia de Thelma Fardín.

Hace 27 Min

Una fotografía que comenzó a circular en las últimas horas volvió a poner en el centro de la escena a Juan Darthés. La imagen, tomada en Brasil, muestra al actor junto a su esposa y expone algunos aspectos poco conocidos de la vida que lleva desde que se radicó en ese país, luego de ser condenado por la denuncia presentada por Thelma Fardín.

El material fue analizado en el programa Infama, donde señalaron que se trata de una de las pocas apariciones públicas de Darthés en los últimos siete años. En la foto se lo ve vestido con una túnica, al igual que su pareja, un detalle que despertó diversas interpretaciones. En el ciclo televisivo indicaron que ambos habrían participado de una ceremonia vinculada a una instancia académica, ya que el actor habría cursado estudios terciarios en Brasil y finalizado una carrera junto a su esposa.

Sin embargo, la información sobre esa formación es escasa. Desde el programa remarcaron que no trascendieron datos concretos sobre el área de estudio ni sobre el título obtenido, y que el entorno del actor evitó dar precisiones al respecto. “Se sabe muy poco de su rutina actual y de a qué se dedica”, explicaron.

Religión, estudios y perfil bajo

Otro aspecto que llamó la atención es el giro personal que habría dado Darthés en su vida cotidiana. Según lo revelado en televisión, el actor se habría acercado con mayor intensidad a la religión y estaría vinculado a una iglesia evangélica, un cambio que marcaría esta nueva etapa lejos de la Argentina y del foco mediático que lo rodeó durante años.

En paralelo, el caso judicial volvió a ser tema de debate. En el programa Intrusos, el periodista Pablo Layus sostuvo que la defensa de Darthés evalúa avanzar con un pedido de nulidad del proceso. La estrategia estaría basada en cuestionamientos hacia un perito que habría tenido participación en el expediente y que, según se planteó, estaría relacionado con otros casos judiciales polémicos.

De acuerdo a la información difundida, este profesional habría sido investigado por presuntos vínculos con un grupo de abogados acusados de impulsar denuncias falsas para promover litigios millonarios. La defensa del actor intentaría utilizar ese antecedente como parte central de su planteo legal.

