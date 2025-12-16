Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

El material fue analizado en el programa Infama, donde señalaron que se trata de una de las pocas apariciones públicas de Darthés en los últimos siete años. En la foto se lo ve vestido con una túnica, al igual que su pareja, un detalle que despertó diversas interpretaciones. En el ciclo televisivo indicaron que ambos habrían participado de una ceremonia vinculada a una instancia académica, ya que el actor habría cursado estudios terciarios en Brasil y finalizado una carrera junto a su esposa.