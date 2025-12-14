Secciones
Milei condenó el atentado terrorista contra la comunidad judía en Sídney y apuntó contra el reconocimiento de Palestina

El ataque dejó un saldo de numerosos muertos y heridos y generó una fuerte reacción del Gobierno argentino.

Hace 19 Min

El Gobierno argentino expresó su enérgica condena al ataque islamista ocurrido durante la celebración de Janucá en Australia, que dejó víctimas fatales y heridos. Javier Milei reafirmó el compromiso de la Argentina con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo.

La Oficina del Presidente de la Nación condenó este sábado el atentado terrorista perpetrado por extremistas islamistas contra la comunidad judía en Sídney, Australia, durante la festividad de Janucá. El ataque dejó un saldo de numerosos muertos y heridos y generó una fuerte reacción del Gobierno argentino.

A través de un comunicado oficial difundido el 14 de diciembre, el Ejecutivo calificó el hecho como un “acto de violencia dirigido a familias judías” y sostuvo que representa “el desprecio por la vida y el afán de destrucción de un grupo de personas intolerantes”, cuyo objetivo sería la imposición de un sistema teocrático que anula las libertades fundamentales, incluida la libertad de culto.

En el texto, el Gobierno argentino recordó que en agosto pasado el primer ministro de Israel había advertido formalmente a su par australiano sobre el riesgo de ataques antisemitas en caso de que Australia avanzara con el reconocimiento del Estado de Palestina. Según esa advertencia, realizada tras la masacre del 7 de octubre de 2023, dicho reconocimiento podía ser interpretado como un premio al terrorismo y derivar en nuevos atentados.

Australia reconoció al Estado Palestino en septiembre y, apenas tres meses después, la comunidad judía del país volvió a ser víctima de una masacre, señala el comunicado oficial.

El presidente Javier Milei expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reafirmó el compromiso de la Argentina con la protección de la comunidad judía y con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo.

“El antisemitismo y el terrorismo islamista ya golpearon a la Argentina en el pasado”, subraya el documento, en referencia a los atentados sufridos en el país, y reafirma la decisión del Gobierno nacional de enfrentar toda forma de violencia extremista.

