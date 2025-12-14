Milei condenó el atentado terrorista contra la comunidad judía en Sídney y apuntó contra el reconocimiento de Palestina

En el texto, el Gobierno argentino recordó que en agosto pasado el primer ministro de Israel había advertido formalmente a su par australiano sobre el riesgo de ataques antisemitas en caso de que Australia avanzara con el reconocimiento del Estado de Palestina. Según esa advertencia, realizada tras la masacre del 7 de octubre de 2023, dicho reconocimiento podía ser interpretado como un premio al terrorismo y derivar en nuevos atentados.