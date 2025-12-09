El Gobierno confirmó una baja en las retenciones para las exportaciones de soja, trigo, maíz y girasol

La decisión fue bien recibida por sectores del agro. Desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) destacaron que la disminución de los derechos de exportación constituye “un paso positivo” y reclamaron continuar con un proceso de alivio fiscal. En particular, remarcaron la necesidad de profundizar la reducción de la carga tributaria en el complejo agroindustrial de la soja, uno de los más afectados por los impuestos a las exportaciones.