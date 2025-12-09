Secciones
El Gobierno confirmó una baja en las retenciones para las exportaciones de soja, trigo, maíz y girasol

La medida busca incentivar la generación de divisas y promover inversiones en las regiones productivas.

RESERVAS. Las retenciones de septiembre, que permitió que la agroexportación generara U$S7.000 millones. RESERVAS. Las retenciones de septiembre, que permitió que la agroexportación generara U$S7.000 millones. FOTO TOMADA DE CHEQUEADO.COM
Hace 2 Hs

El Gobierno nacional anunció una nueva disminución en las retenciones aplicadas a las exportaciones de los principales complejos agroindustriales del país. La medida, comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, introduce recortes en las alícuotas que afectan a la soja, el maíz, el trigo, la cebada y el girasol, y forma parte del sendero de reducción impositiva que la administración de Javier Milei busca consolidar en Argentina.

El esquema informado establece que los derechos de exportación para la soja bajarán del 26% al 24%, mientras que los subproductos—como harinas y aceites—pasarán de 24,5% a 22,5%. En el caso del trigo y la cebada, la reducción será del 9,5% al 7,5%, y para el maíz y el sorgo, del 9,5% al 8,5%. El girasol, por su parte, tendrá una baja del 5,5% al 4,5%. Según Caputo, estas nuevas alícuotas tendrán carácter permanente.

El ministro explicó que la rebaja se inscribe en el objetivo del Ejecutivo de avanzar hacia una eliminación total de las retenciones cuando la situación macroeconómica lo permita. “Eliminar los derechos de exportación ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei”, afirmó. Y añadió que el Gobierno continuará adoptando medidas graduales “en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

Caputo subrayó que la decisión apunta a fortalecer la competitividad de la agroindustria, un sector que, recordó, representa cerca del 60% de las exportaciones de Argentina. Según el ministro, la baja impositiva busca impulsar la producción, mejorar el ingreso de divisas y reforzar el papel estratégico que el campo desempeña en la economía nacional. “El campo argentino seguirá creciendo, generando empleo e impulsando el desarrollo en cada región del país”, sostuvo en su mensaje oficial.

Las nuevas cifras fueron detalladas por el propio ministro a través de una publicación en redes sociales, en la que también destacó el compromiso del Gobierno de avanzar hacia un esquema tributario más liviano. Caputo insistió en que la reducción de las retenciones forma parte de una política más amplia orientada a estimular la actividad económica: “Menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”.

La decisión fue bien recibida por sectores del agro. Desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) destacaron que la disminución de los derechos de exportación constituye “un paso positivo” y reclamaron continuar con un proceso de alivio fiscal. En particular, remarcaron la necesidad de profundizar la reducción de la carga tributaria en el complejo agroindustrial de la soja, uno de los más afectados por los impuestos a las exportaciones.

La rebaja también llega en un contexto de mayor presión por parte de las entidades del campo, que en las últimas semanas reiteraron sus pedidos para mejorar la competitividad y garantizar previsibilidad en las reglas de juego. Aunque Caputo no hizo referencia directa a los encuentros que dirigentes del sector mantuvieron con funcionarios nacionales, el anuncio fue interpretado como una respuesta a esas demandas.

El Gobierno sostiene que la reducción de retenciones permitirá acelerar el proceso de recuperación de la economía argentina, en un momento en el que busca incentivar la generación de divisas y promover inversiones en las regiones productivas. La estrategia oficial apunta a integrar este recorte dentro de una agenda más amplia que incluye la simplificación del sistema tributario, la apertura de mercados y el incremento del volumen exportador.

