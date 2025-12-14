Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
Cómo cierra el 2025 Javier Milei, a dos años de tomar las riendas del país
El Presidente ya no tiene un "cheque en blanco", en un contexto donde la economía sigue siendo decisiva para su gestión
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Marcelo Aguaysol
Hace 2 Hs
Seguir en
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno confirmó una baja en las retenciones para las exportaciones de soja, trigo, maíz y girasol
Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos
Kicillof criticó la reforma laboral: "Huele a naftalina, es un plan de los 90 que no anduvo"
Consejo de Mayo: el Gobierno presentó el informe final sin la participación de los sindicatos
Milei ante empresarios: dejó fuertes críticas al "círculo rojo" y se diferenció de la gestión de Macri
Lo más popular
El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza
Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física
Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal
¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad
Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD
Osos dormilones, águilas agudas y “homeless” poderosos
Más Noticias
Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer
Jaldo lanzó en Tafí del Valle la temporada de turismo para las vacaciones de verano 2026
Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD
Cerisola apeló su condena y la defensa denuncia “un fallo arbitrario basado en hechos no imputado
Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal
Los semáforos podrían andar las noches del 24 y del 31 en San Miguel de Tucumán
Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física
El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Últimas noticias
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más