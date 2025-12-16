Reservas y dólar: las fuertes advertencias de Carlos Melconian sobre el rumbo económico

Advertencias sobre el programa económico

Melconian también cuestionó el rumbo general de la política económica: “Monetariamente hablando vino una caída de la monetización fenomenal. Eso arrastró al crédito, eso arrastró a la tasa, eso arrastró a la morosidad”, explicó. A su entender, si el Gobierno continúa con el mismo programa, “va a volver a tener problemas”. No obstante, destacó que tras las elecciones “volvió a la ‘bimonetariedad’ de mil millones de dólares por mes. Que es 12, 15 lucas anuales, de margarita a los chanchos, pero financiable a través de ingresos de capitales”.