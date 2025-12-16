Reservas y dólar: las fuertes advertencias de Carlos Melconian sobre el rumbo económico

El ex titular del Banco Nación (BNA) Carlos Melconian criticó el rumbo monetario del Gobierno y la falta de definición sobre un régimen cambiario. Además, advirtió que la Argentina convivirá con reservas negativas durante toda la presidencia de Javier Milei.
En diálogo con el programa “La Mirada de Roberto García” (Canal 26), el economista fue consultado por la frase “Todo marcha acorde al plan”, que utiliza el Gobierno, y fue categórico: “Fideo con tuco y la llegada de Bessent para mí son sinónimos de ‘no hablemos más de ese tema’. Porque, ¿dolarización? Mostrame los fideos, el tuco... no hubo. Listo, 5 a 0”. Para el economista, esa consigna oficial “no puede estar más errada”.
En ese marco, Melconian cuestionó la intervención del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien aportó U$S3.000 millones al país. “Si todo marcha acorde al plan, ¿a qué vino Bessent? Y tuvo que poner tres lucas, porque si no te cambia el stent en la vereda en ese momento, estás liquidado”, sentenció.
También comparó la naturaleza de ese respaldo financiero y su evolución: “No es un swap de 20 donde yo te doy pesos y vos me das dólares y jugamos así, a lo China. Se transformó en: ‘Me debés tres lucas’. Que es la que puse”. De este modo, sostuvo que la relación con Estados Unidos dejó de ser un eventual respaldo para convertirse en un vínculo de acreedor directo.
El uso del superávit y el pago de intereses
Bajo el subtítulo “Melconian sobre el verdadero problema del dólar”, el ex titular del Banco Nación cuestionó el uso del superávit fiscal y planteó que el Tesoro debería salir al mercado a comprar dólares, “como cualquier hijo de vecino”, para pagar los intereses de la deuda, algo que -según remarcó- no ocurrió en 2024.
En ese sentido, reveló que el pago de intereses se realizó con fondos del FMI: “Eso se pagó usando la plata del Fondo. El dinero es fungible, pero usando la plata del Fondo”. Y agregó que existe “un temor, entre comillas, para la historia de este ministro, que se endeude para los intereses”.
Advertencias sobre el programa económico
Melconian también cuestionó el rumbo general de la política económica: “Monetariamente hablando vino una caída de la monetización fenomenal. Eso arrastró al crédito, eso arrastró a la tasa, eso arrastró a la morosidad”, explicó. A su entender, si el Gobierno continúa con el mismo programa, “va a volver a tener problemas”. No obstante, destacó que tras las elecciones “volvió a la ‘bimonetariedad’ de mil millones de dólares por mes. Que es 12, 15 lucas anuales, de margarita a los chanchos, pero financiable a través de ingresos de capitales”.
Como alternativa, propuso implementar un programa de regularización para el pago de intereses en dólares, en lugar de las compras esporádicas actuales: “No esta cosa de que un día 50, una compra en bloque, te enterás por los tuiteros amigos. Es decir, un programa de regularización para el pago de intereses”.
Finalmente, el economista se refirió a la salida de capitales previa a las elecciones y recordó que “llegó a más de U$S30.000 millones. Aunque le saques 10 del rulo, 20”. Según Melconian, esta fuga masiva de divisas se explica porque “sobran dólares, no faltan. Pero lo que pasa es que alguien se los llevó, que fue la apertura del cepo a las personas”.