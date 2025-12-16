Reservas, dólar y una transición con costos: qué medidas cambian del Banco Central

En relación con la actividad, el economista señaló que la economía real sigue muy frenada, afectada por las altas tasas de interés y la inestabilidad cambiaria que se vivió entre julio y octubre. En ese contexto, explicó que la acumulación de reservas también implica una remonetización gradual de la economía. “El Banco Central va a comprar dólares y esos pesos van a volver a circular a medida que la economía los demande para funcionar y crecer”, indicó.