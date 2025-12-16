El dólar "blue" subió y alcanzó los $1.500 por primera vez desde las elecciones

El dólar blue subió $20 este martes a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta, según los operadores de la city por teña.
El tipo de cambio informal sumó $55 pesos de suba en las últimas dos ruedas para alcanzar así su nivel más alto desde las elecciones legislativas de octubre. A su vez, la brecha con el dólar oficial llegó al 3,4%.
El dólar blue saltó $35 y la brecha con el oficial llegó a casi 3%
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 16 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.451.
Valor del CCL hoy, martes 16 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.533,79 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,7%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 16 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.493,61 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 16 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 16 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.536,27, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 16 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.622,65, según Binance.